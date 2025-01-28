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迷上薩克斯風 前部會首長 陳世圯、林享能樂當街頭藝人

聯合報／ 記者陳舜協／台北報導
林享能（左）、陳世圯（右）二○二○年應邀到工商建研會理事長交接典禮上演出，這是兩人首次同台。記者陳舜協／翻攝
林享能（左）、陳世圯（右）二○二○年應邀到工商建研會理事長交接典禮上演出，這是兩人首次同台。記者陳舜協／翻攝

交通部前代理部長陳世圯、前農委會（農業部前身）主委林享能退休後「不務正業」，竟然當起街頭藝人。兩人為高中同學，退休後結伴考取街頭藝人證照，在街上、公園表演，他們笑稱自己是「最資深的街頭藝人」。

去年底，陳世圯才辦完一場個人公益音樂會，只見他時而獨奏、時而伴奏，手中薩克斯風依角色不同，換成中音、次中音或高音薩克斯風，長達一個半小時間站在台上，與他搭配演出的北市中正社大薩克斯風班的學員平均年齡超過六十八歲，完全符合音樂會主題「追求樂齡健康的人生」。

五年來，陳世圯堅持到中正社大上課，「我是班上年齡最大的，第二大的，比我小十八歲，但連我都可以。」他希望打破世俗對「高齡者」刻板印象及自我設限，也成立「名聲樂團」，盼讓更多人看見這些人的「忘齡演出」，鼓勵大家突破年齡限制，過健康的生活、做自己想做的事。

當初為何要考街頭藝人證照？陳世圯、林享能異口同聲說：「因為想要在街上、在公園，想要吹薩克斯風就吹，隨時得到掌聲、快樂呀！」

林享能說，他老婆曾因低血壓陷入昏迷，記憶力有些缺損，他盡量留在家裡陪老婆，彈彈電子琴、唱唱歌。他每天清晨推著坐著輪椅的老婆，帶著薩克斯風到大安森林公園散步，興之所至找個地方坐下來就吹奏起來，「如果有人覺得吵，我就可以拿出街頭藝人證件，證明我有資格表演」。

陳世圯說，自己不但在台灣各地演奏薩克斯風，還奏到日本去了，有次在東京某個公園內，隨心所欲的吹奏「榕樹下」等幾首改編自日本演歌的台語歌曲，還引來兩、三個日本樂齡婦人一路追問。

老婆 街頭藝人 音樂會

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