內政部：1996、身分證掛失服務 春節不打烊
內政部發布新聞稿表示，為了讓民眾安心過好年，在今年農曆春節9天假期，內政部提供1996內政服務熱線、國民身分證免費掛失服務等多項不打烊便民服務。
內政部表示，春節期間「1996內政服務熱線」照常提供服務，民眾如有任何內政方面的問題，在每天上午8時至下午10時來電洽詢，將有專人即時解答回覆。
內政部表示，春節期間國人如有遺失國民身分證，內政部提供24小時國民身分證掛失服務，民眾除可撥打1996內政服務熱線外，也可至內政部戶政司全球資訊網線上辦理掛失；如民眾在補領新證前尋獲身分證，同樣可於網站辦理撤銷掛失，或於春節後上班時間電洽或親自到任一戶政事務所辦理撤銷掛失。
內政部提醒，民眾如需於春節後辦理戶政相關登記，建議可事前利用「網路預約戶政登記服務」，在指定時間前往戶政事務所辦理，以節省現場等候申辦時間。
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