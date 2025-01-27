卓榮泰蛇年賀卡 以貪食蛇與晶片紋路描繪台灣意象
行政院長卓榮泰今天透過社群平台發布影片，介紹行政院推出的農曆蛇年賀卡與福袋，卡片外觀以遊戲「貪食蛇」發想，並以燙金線條描繪台灣與晶圓晶片輪廓，並印上「台灣尚勇，幸福繁榮」祝賀辭。
今天是小年夜，為迎接農曆蛇年，卓榮泰今天透過社群平台Instagram發布介紹行政院的新年賀卡，卡片外觀以遊戲「貪食蛇」為發想，並以燙金線條描繪台灣輪廓。
卓榮泰在影片中也指出，「蛇就在這個燙金的線條上」，若仔細看貪食蛇描繪的形狀，也是台灣最驕傲先進的晶圓晶片，而創新科技一直帶領台灣向前進步、連結世界與台灣，「新的一年，也連結你和我」。
此外，呼應世界12強棒球賽台灣隊勇奪世界第一，行政院賀卡也印上「台灣尚勇，幸福繁榮」祝賀辭。卓榮泰除了向民眾表示新年快樂，也祝福工商大發展，四季大豐收。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言