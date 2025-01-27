國合會助斐濟健康中心建置電子化系統 免再手抄病歷

台灣推智慧醫療外交，國合會駐斐濟技術團去年建置當地第一個針對初級醫療機構的全面電子化系統，援助計畫啟動半年就改變當地紙本病歷模式。技術團指出，看到醫護人員從抗拒到接受，不願再回頭使用紙本抄錄，所有努力都值得了。

國合會與斐濟衛生及醫療服務部、美國國際開發總署（USAID）、台大醫院新竹分院合作，在2024年5月展開為期一年的「斐濟社區非傳染性疾病與新冠肺炎數位健康強化照護計畫」，建立數位工具進行病患個案管理系統，強化當地慢性病照護能力。

駐斐濟技術團計畫經理游欣頤受訪時指出，斐濟的初級醫療機構「健康中心」類似台灣的衛生所，原先靠紙本記錄進行病患管理，醫護人員需提前一週，從紙本病歷中找出患者檔案，看診當天手抄各項檢查紀錄、看診內容、回診安排等等，流程重複而繁瑣，且跨區看診時，由於病例無法共享，就必須重新建立新檔案。

數位照護計畫啟動半年後，第一版數位工具於去年11月中在4間先導健康中心上線，一個月就完成1326人次的看診，共記錄3308筆病患資料，功能包括病患回診提醒、自動預約回診、新罹病的糖尿病患提醒，病歷管理、健康追蹤、離線功能、地理資訊系統（GIS）驅動的健康趨勢追蹤以及簡易介面。

游欣頤說明，這是斐濟第一個針對基層機構的全面電子化系統，讓健康中心之間能跨區即時調閱病歷，也提升診療速率；有護理師分享，過去每名患者需花半小時做紙本記錄，現在僅需3到5分鐘，省下的時間能更專注於病患的健康教育與諮詢。

不過，落實病例數位化的過程困難重重，醫護人員起初因工作量增加而普遍抗拒，且當地網路經常中斷，讓醫護人員認為紙本更可靠，加上人員流動率高，接替者須重新訓練。

游欣頤解釋，沒人喜歡改變，技術團花時間針對使用習慣進行訪談，暸解當地需求，並協助他們把改變的成本降到最低，盡力做到客製化，也把介面設計得簡單好上手。

至於網路問題，游欣頤表示，除了加強網路基礎設施，該系統有網頁版與平板App版，而App版有離線暫存機制，待網路恢復再同步資料。

游欣頤提到，許多醫護人員開始主動提供優化建議，最感動的是看到醫護人員從抗拒到接受，甚至教導健康中心其他人員使用系統，不願再回頭使用紙本抄錄，「我們也覺得所有努力都值得了」。

駐斐濟技術團將該數位工具以斐濟語命名為Sova NiBula，也就是「生命之盒」，Sova為斐濟傳統的椰子葉編籃，Bula則是生命。

游欣頤說，名字是當地人取的，十分貼切，該數位工具就像一個籃子，裝著許多生命徵象與健康紀錄，承載對斐濟人民健康的祝福，希望透過此系統，能讓每個斐濟人都能享受到更好的醫療服務，擁有健康快樂的生活。

國合會的身影在友邦與理念相近國家越發顯著，國合會副秘書長謝佩芬受訪時表示，目前有22個技術團在21國服務，項目包括智慧醫療、智慧農業、永續觀光、新能源等與台灣優勢產業相關的計畫。

智慧醫療為外交部長林佳龍推動的「八大旗艦計畫」之一，謝佩芬指出，國合會在聖露西亞、貝里斯、史瓦帝尼等友邦，以及索馬利蘭、斐濟等友好國家都有相關計畫，建置醫療資訊系統（HealthInformation System，HIS）以及慢性病追蹤App。

謝佩芬提及，貝里斯民眾有慢性病問題，尤其糖尿病導致視網膜病變案例較多，在當地眼科醫師數量不足的情況下，國合會導入AI系統分析眼底鏡檢查報告找出高風險族群，未來規劃在聖文森、瓜地馬拉導入該系統。