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內政部1990熱線與專勤隊春節不打烊 外來人士安心過年

中央社／ 台北26日電

內政部今天表示，「外來人士在台生活諮詢服務熱線1990」全天候提供中、英、日語的便民服務之外，移民署各縣市專勤隊也持續提供不打烊服務，確保外籍人士及新住民朋友的生活需求與權益不間斷，讓大家安心過好年。

內政部今天發布新聞稿表示，「1990馬上幫您」熱線，提供新住民及外國朋友停居留法規、生活資訊及社會福利等在台生活需求及生活適應方面的即時諮詢服務，並與警察機關165反詐騙諮詢專線合作，提供線上「三方通話」即時協助。

內政部指出，例如過去曾有外來人士透過社群網站找到評價不錯的手機販賣商，經與對方談妥價格並依商家指示，將款項匯至指定帳戶購買智慧型手機，但後續商家就失去聯繫，買方才驚覺遭到詐騙，該名外來人士透過165反詐騙諮詢專線與1990熱線客服人員「三方通話」，順利完成報案程序。

內政部提醒，有關逾期外籍人士主動到案措施，春節期間仍照常受理，逾期外籍人士如主動到移民署各縣市專勤隊，原則上都能免予收容，並依規定繳納逾期罰鍰後，準備好有效旅行文件，即可自行離境，或是由專勤隊協助辦理返國手續。

內政部 移民署 詐騙

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