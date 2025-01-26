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聯合報一周大事1/19~1/25
國內
21日：立法院三讀通過一一四年中央政府總預算案，歲出兩兆九二四八億元，較原編列的三兆一三二五億元，刪除百分之六點六、約二○七五億元。
23日：總統府公告憲訴法修正條文，但賴清德總統批示，「本案宜聲請憲法法庭裁判」；民進黨立院黨團也火速赴司法院，遞交聲請暫時處分及釋憲聲請狀。
24日：衛福部公布中、南、東及高屏區醫院評鑑結果，高屏區的義大醫院升格為醫學中心，全台醫學中心總計達廿三家。
國外
20日：川普宣誓就職美國第四十七任總統，他在就職演說中呼籲發起一場「常識的革命」，宣告美國將迎接一個「國家成功新時代」。
21日：美國總統川普說，考慮二月一日起對中國大陸銷美商品全面加徵百分之十關稅，因為危害美國人的毒品芬太尼正從大陸運往墨西哥及加拿大。
23日：福斯新聞播出美國總統川普專訪，他在受訪時表示，有信心藉由談判與北京達成協議，以防止台灣遭中國大陸入侵。
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