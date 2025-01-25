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長照外配3／台年輕人沒意願 新住民想當照服員卻遇難題

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
現行照服員訓練、考照制度缺乏多國語言翻譯，導致新移民照服員只能從事送餐等簡單業務，恐在明年長照3.0實施後被取代。圖為照服員示意圖。本報資料照片
現行照服員訓練、考照制度缺乏多國語言翻譯，導致新移民照服員只能從事送餐等簡單業務，恐在明年長照3.0實施後被取代。圖為照服員示意圖。本報資料照片

進入超高齡社會，國內長照需求不斷擴張，本國籍居服員人數成長卻出現停滯，不少新移民婦女在照顧先生及公婆之餘，想從事照服員賺取薪水，讓生活得以喘息，但現行照服員訓練、考照制度缺乏多國語言翻譯，導致新移民照服員只能從事送餐等簡單業務，恐在明年長照3.0實施後被取代。

「比起要求移民媳婦當無酬照顧者，新移民擔任照服員更划得來。」家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧說，照服員工作若做得不錯，月入4、5萬元不是問題，對比長照自付額約1000多元起跳，可讓新移民用「機會成本」概念說服家人讓自己外出工作，從日復一日照顧家人、處理家務過程得到解脫。

不過，長照訓練過程缺乏通譯，僅少數民間團體自掏腰包，為新移民設計由多國語言教授的準備課程。南洋姊姐妹會秘書長陳雪慧表示，缺乏多語言服務，訓練過程無效，移民考取照服員執照時只能死背，服務品質受影響，加上社會對汙名化尚未完全翻轉，新移民擔任照服員常被退貨，只能從事簡單的送餐服務。

據了解，長照3.0政策有關送餐等服務，將取消申請經費代碼，改由志工提供服務。陳雪慧表示，若移民無法從事替代性低的照服員工作，不僅未來就業後路被斷，對國家而言，新移民難以充實照服員人數也是一大損失，「不如從一開始就好好培訓。」

陳雪慧說，政府應建立多語教材及考試系統，提供多語語音輔助考照，協助新移民克服語言障障，也應發展移民照顧服務員支持系統，地方政府應鼓勵獎勵居服督導員輔導移民照服員，適度媒合資深服務員陪伴，藉前述方式，讓新移民成為長照助力。

新移民 照服員 長照

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