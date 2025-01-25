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內政部：續推替代役男助弱勢活動 積極投入社會服務

中央社／ 台北25日電

迎接農曆春節，內政部今天表示，持續辦理「服務社會、關懷弱勢」活動，推動替代役男參與「溫馨關懷弱勢學童課後照顧」、「獨居老人居家關懷及環境清潔」及「寒冬添愛送年菜」等公益服務，鼓勵替代役男積極投入社會服務，讓弱勢族群感受到溫暖，歡喜迎接新的一年。

內政部今天發布新聞稿表示，自民國96年起推動替代役男公益服務，近5年以來已出動超過20萬人次參與，受惠民眾近25萬人。今年農曆春節前後，替代役男持續投入社會公益，陪伴及照顧弱勢家庭學童，讓孩子在寒假期間享有安心學習的環境。

內政部指出，替代役男同時也深入社區，協助獨居老人或行動不便的長者打掃居家環境，並準備豐富的年菜，暖心陪伴他們度過寒冬，讓長者們在乾淨舒適的居家環境中品嘗美味佳餚，享受家庭團聚的歡樂氣氛。

公益 替代役男 獨居老人

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