評中居正廣醜聞惹議 矢板明夫道歉：性騷擾零容忍、堅決譴責加害者

日本男星中居正廣日前因涉嫌性醜聞事件宣布退出演藝圈，日本資深媒體人矢板明夫在「矢板明夫俱樂部」臉書粉專評論此事時，提及「至今我也不願意相信，他真的做了傷天害理的事情」、「我本來認為，既然當事人之間已經和解了，這件事炒幾天也就應該過去了」等語，引起網友不滿。他今天發文道歉，「對於性騷擾的問題，我的態度也是和大家一樣零容忍。堅決譴責加害者、絕對不會原諒」。

矢板明夫表示，對於他昨晚的發文，「給一些朋友造成了不舒服的感覺，在此表示抱歉」。他昨晚的文章之所以沒有譴責中居正廣，理由是，第一，因為事實真相至今並不清楚。作為一個媒體人，他不想根據網上的非當事人的一些推測發表評論。第二，至今日本的警方、檢方都沒有任何動作，也沒有提出任何具體證據說明中居涉入了性犯罪或性騷擾。「如果今後證明確鑿，我也一定會發聲譴責」。

他說，第三，他昨天主要想分享的是這幾年「日本社會的價值觀已經發生了巨大變化」這件事。但是寫文章時，沒有細心斟酌文字，讓人看起來好像有些在偏袒加害人。「對弱者的考慮不周，造成了大家的不快，再次表示抱歉」。