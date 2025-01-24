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北美館長王俊傑卸任 北市文化局副局長劉得堅代理

中央社／ 台北24日電

北市立美術館館長王俊傑將在31日卸任，歸建國立台北藝術大學回任教職；北美館長2月起將由台北市政府文化局副局長劉得堅兼任代理。

劉得堅歷任台北市文化局科長、專門委員與主任秘書，國立台灣大學建築與城鄉研究所碩士，經驗跨足文化規劃、建築工程、音樂、美學等面向。北美館今天發布新聞稿表示，劉得堅將持續推廣美學教育，積極搭建與多元群體對話和互動橋梁。

王俊傑於2021年2月接任北美館館長，任內歷經北美館40週年里程碑外，2項重大工程包含新建典藏庫房及藝術園區擴建案。新建庫房已於2024年10月驗收，待今年下半年靜置期結束後，預計施行室內裝修等後續工程。

藝術園區擴建案則於2022年9月開工，王俊傑持續爭取工程預算到位外，也推動設計規劃，目前正辦理細部設計作業；另外，北美館3樓設置眺望專區與線上即時影像，至新館落成前的各執行階段，開放與公眾溝通。

國際能見度上，王俊傑任內策畫台北雙年展「你我不住在同一星球上」，2021年於法國龐畢度中心梅茲分館登場，2023台北雙年展「小世界」展期間，展覽中的「放映單元」及精選錄像作品也以「小世界影院」主題受邀至紐約雕塑中心展出。

北美館表示，對於典藏作品的研究、機構策展人的培育，以及立基於充足時間的展覽策畫，均是王俊傑任內推動核心任務，如「掘光而行：洪瑞麟」展、「吾之道：何德來回顧展」等，還有重新確立台灣藝術身分對外發聲的機會等議題，包括「狂八○：跨領域靈光出現的時代」展、「一一重構：楊德昌」展等。

北市 文化局 館長

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