用愛佐餐！新北原民廚房傳遞溫暖到宅

新北幅員遼闊，遷移至都市的原住民長者，許多因為文化或語言隔閡，常成為隱身在社會角落，害怕與人群接觸。位在汐止的重度身心障礙者黃先生，父親去世後生活起居頓失依靠，幸有「部落廚房」的送餐，及長照整合的居家照顧服務為他撐起生活守護的支持傘，讓他感受到社會的溫暖，勇敢面對每一天的生活困難。

新北市原民局表示，全市目前設有25處原住民族文化健康站，提供原住民銀髮長輩文化照顧、健康促進、延緩失能和日間送餐等多項服務，但仍有許多的長者及原住民家庭，因為經濟不穩定與語言隔閡，在台灣各角落處孤寂寥苦無人問津。

因此，新北市原民局規畫開辦「部落廚房送餐暨關懷服務」計畫，結合有意願且符合場地空間規範的各區團體等單位設置部落廚房，透過原住民廚師烹調族人自耕的各式各樣蔬菜，再由原味送餐員進行送餐，不僅深入烏來原鄉各部落，也穿梭在都會的汐止區大街小巷。

烏來部落廚房廚工製作餐點。 圖／新北市政府原住民族行政局 提供

新北市原民局長Siku Yaway林瑋茜表示，該計畫出發點是不想漏接每位獨居長者的心，這個計畫從112年7月20日開辦至今，服務汐止區和烏來區原住民長者和未滿55歲的身心障礙者，已有6122人次受惠。其中，距離最遠的送餐個案家住烏來區，原味送餐員光一趟送餐，來回就要耗時1小時車程，可說是愛心行動餐車。

烏來送餐員協助廚工備餐。 圖／新北市政府原住民族行政局 提供

服務個案之一的黃先生是低收及重度身障者，行走不便，其父親是部落廚房原先送餐的對象之一，和他同住在一棟老舊公寓2樓，相依為命，去年2月因其父親病逝，黃先生獨自住在公寓，不願與人交談，也不願進入長照機構，生活與社會脫節，在社工與汐止部落文健站和部落廚房送餐員不間斷地送暖與關懷下，慢慢打開黃男封閉的心扉，現在他已可自理洗澡、洗衣等生活起居。

送餐員及照服員為黃先生提供送餐與關懷服務。 圖／新北市政府原住民族行政局 提供

汐止部落廚房為黃先生送餐。 圖／新北市政府原住民族行政局 提供

新北原民局表示，原味送餐員透過送餐的接觸與族人們建立關係，當長輩們有特殊情況、社福需求或衛教問題等，送餐員得以在第一時間發現及回報，連結社福等資源，立即給予適當處遇和協助，讓送餐不只是送餐，也是傳遞關懷的使者，讓有需要的人能及時得到照顧。

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