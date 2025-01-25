用愛佐餐！新北原民廚房傳遞溫暖到宅

文／ 新北市政府原住民族行政局 提供

新北幅員遼闊，遷移至都市的原住民長者，許多因為文化或語言隔閡，常成為隱身在社會角落，害怕與人群接觸。位在汐止的重度身心障礙者黃先生，父親去世後生活起居頓失依靠，幸有「部落廚房」的送餐，及長照整合的居家照顧服務為他撐起生活守護的支持傘，讓他感受到社會的溫暖，勇敢面對每一天的生活困難。

新北市原民局表示，全市目前設有25處原住民族文化健康站，提供原住民銀髮長輩文化照顧、健康促進、延緩失能和日間送餐等多項服務，但仍有許多的長者及原住民家庭，因為經濟不穩定與語言隔閡，在台灣各角落處孤寂寥苦無人問津。

因此，新北市原民局規畫開辦「部落廚房送餐暨關懷服務」計畫，結合有意願且符合場地空間規範的各區團體等單位設置部落廚房，透過原住民廚師烹調族人自耕的各式各樣蔬菜，再由原味送餐員進行送餐，不僅深入烏來原鄉各部落，也穿梭在都會的汐止區大街小巷。

烏來部落廚房廚工製作餐點。 圖／新北市政府原住民族行政局 提供
烏來部落廚房廚工製作餐點。 圖／新北市政府原住民族行政局 提供

新北市原民局長Siku Yaway林瑋茜表示，該計畫出發點是不想漏接每位獨居長者的心，這個計畫從112年7月20日開辦至今，服務汐止區和烏來區原住民長者和未滿55歲的身心障礙者，已有6122人次受惠。其中，距離最遠的送餐個案家住烏來區，原味送餐員光一趟送餐，來回就要耗時1小時車程，可說是愛心行動餐車。

烏來送餐員協助廚工備餐。 圖／新北市政府原住民族行政局 提供
烏來送餐員協助廚工備餐。 圖／新北市政府原住民族行政局 提供

服務個案之一的黃先生是低收及重度身障者，行走不便，其父親是部落廚房原先送餐的對象之一，和他同住在一棟老舊公寓2樓，相依為命，去年2月因其父親病逝，黃先生獨自住在公寓，不願與人交談，也不願進入長照機構，生活與社會脫節，在社工與汐止部落文健站和部落廚房送餐員不間斷地送暖與關懷下，慢慢打開黃男封閉的心扉，現在他已可自理洗澡、洗衣等生活起居。

送餐員及照服員為黃先生提供送餐與關懷服務。 圖／新北市政府原住民族行政局 提供
送餐員及照服員為黃先生提供送餐與關懷服務。 圖／新北市政府原住民族行政局 提供

汐止部落廚房為黃先生送餐。 圖／新北市政府原住民族行政局 提供
汐止部落廚房為黃先生送餐。 圖／新北市政府原住民族行政局 提供

新北原民局表示，原味送餐員透過送餐的接觸與族人們建立關係，當長輩們有特殊情況、社福需求或衛教問題等，送餐員得以在第一時間發現及回報，連結社福等資源，立即給予適當處遇和協助，讓送餐不只是送餐，也是傳遞關懷的使者，讓有需要的人能及時得到照顧。

更多訊息請上新北原民局臉書：
https://www.facebook.com/NTPCindigenous?mibextid=LQQJ4d

新北市政府原住民族行政局 廣告

相關新聞

全台第一支蛇年國運籤 高雄五甲關帝廟開出「中平」

高雄市鳳山區五甲關帝廟開出今年全台蛇年第喔支國運籤，籤運屬「中平」，預示今年國運變化多端且會有風波。 據了解，五甲關帝廟關聖帝君今年開出的國運籤為「乙勤工賈樂無邊，巳穀豐收物勝前，年轉四時存正理，千祥雲集善為先」，屬於「中平」籤。廟方對外解釋，此籤運顯示國運在上半年運勢平穩無波，下半年國運則較為有利，但百姓仍需勤奮工作，才能獲得豐收。

照片看歷史／1959年桃園龜山爆竹工廠爆炸 2死5重傷

1959年1月24日，當時桃園、台北縣交界處的塔寮坑尖山外，一家製造爆竹的工廠當日下午2時許突然爆炸，造成2死5重傷及房屋兩間全部燒毀，現場瓦碎牆塌，未成年的4名女工加上工廠房東的37歲妻子鄭簡阿好、6歲女兒和3歲兒子，都因爆炸受到重傷，且被壓在碎瓦之下，其中2名女工送醫急救後，當晚宣告不治，其餘5人到深夜仍未脫險。

風機葉片墳場 中市：最高罰300萬

台電在鄰近台中高美濕地的台中港埠管制區內，租地放置廢棄風機葉片，被質疑棄置廢棄物。台中市環保局前天查獲現場有風機破裂扇葉...

文策院處長遭控職場霸凌 勞檢發現「1缺失」未改善最高罰15萬

文化內容策進院（文策院）文化科技處長李懷瑾遭控職場霸凌。北市勞檢處主動勞檢，發現文策會職場不法侵害預防計畫部分執行紀錄有...

面對世局詭譎曾永權期許世盟為世界和平催化劑

世盟中華民國總會理事長曾永權今天主持2025年世界自由日慶祝大會，這次大會以「自由民主、繁榮經濟、世界和平」為主題，曾永...

三重右岸「川晴青青」站穩新北一級熱區

美國再次當選的新科總統川普也是房產專家，而他投資房地產的致富心法就是「地段、地段，還是地段。」依據實登資料統計，近年新北市三重區預售屋的成交量極高，在地居民黏著度高之外，外來人口也也急速攀升。位在三重

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。