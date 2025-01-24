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風機葉片墳場 中市：最高罰300萬

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
台中環保局在高美濕地旁的土地，查獲風機破裂扇葉汙染土地，依違反廢清法將開罰台電最高300萬元。圖／台中環保局提供
台中環保局在高美濕地旁的土地，查獲風機破裂扇葉汙染土地，依違反廢清法將開罰台電最高300萬元。圖／台中環保局提供

台電在鄰近台中高美濕地的台中港埠管制區內，租地放置廢棄風機葉片，被質疑棄置廢棄物。台中市環保局前天查獲現場有風機破裂扇葉片飄散汙染地面，昨再查出台電未送事廢清理計畫書等，將分別依廢清法等開罰，最高「各」可開罰300萬元。台電人員表示，現場是租地暫置，並非棄置。

聯合報陽光行動去年推出「風電垃圾來襲」專題報導，台電當時強調拆卸風機葉片均妥善保存，但相隔數月，鄰近台中高美濕地的土地，散落廢棄風機葉片殘骸，從空中俯瞰宛如葉片墳場。

中市環保局前天派員會同港務公司台中分公司、台電再生能源處人員至港埠管制區勘查，查獲現場有破裂葉片飄散、未妥善貯存致汙染地面，已符合裁罰要件，將開罰6000元至300萬元以下罰鍰。

環保局再查出，台電未依規定提送事業廢棄物清理計畫書，也未依規定以網路申報，違反廢清法規定，將分別開罰；若限期未改善，將按次處罰。

環保局說明，電力供應業屬環境部公告應檢具事廢清理計畫書的事業，台電依規應檢具計畫書，送環保局審查核准後才得以營運，且應依規定以網路申報其廢棄物的流向。

再生能源 台電 廢棄物 環保局 高美濕地

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