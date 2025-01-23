快訊

逼普亭和談！川普威脅對俄祭高關稅制裁 克宮狠酸4字直球回應

自我解套？美國務卿魯比歐譯名遭改「1字」 陸外交部尷尬回1句

政治受難者陳顯宗捐贈人權文物 見證歷史記憶

中央社／ 台北23日電

政治受難者陳顯宗捐贈人權文物國家人權博物館，一是陳顯宗在綠島新生訓導處服刑時因營繕工程有功獲致的獎狀，二是刑期服滿時難友們繪製贈送「少女與牛車」油畫，見證困境情誼。

國家人權館今天發布新聞稿表示，這兩件文物見證台灣威權統治時期政治受難者在困境中互相扶持勉勵，以及發揮所長、與當地居民交流的歷史記憶。

陳顯宗1950年遭受莫名指控，政府當局以「參加叛亂之組織」為由判處12年有期徒刑；至綠島服刑時，其因土木測量專長而被分配到新生訓導處第五中隊營繕組。

當時物資缺乏，新生訓導處設立生產班，名為「新生」的政治受難者為了自給自足而栽種蔬菜，必須每日上山辛苦挑水回來澆灌。陳顯宗為了解決用水之苦，利用當地大型竹子和鐵絲等材料製成水管架引水道，從另一山頭觀音洞大壩引水至菜園，讓難友無須上山挑水。獲得「營繕工程建樹頗多」獎狀。

1962年陳顯宗服刑期滿即將回台時，獄中難友許省五、許省六兄弟贈送「少女與牛車」油畫作為留念。畫作視角是從新生訓導處遠眺另一邊大海，蜿蜒小徑上穿著紅色裙子的主角是綠島居民董小姐，水牛拖著綠島特有的農具「拖排」，沿著小徑往前走可以看到當時的公館聚落。

這幅油畫是陳孟和於50年代繪製，畫框則是由專長製作海報看板的許氏兄弟，就地取材手工製成，不僅記錄當時新生與綠島居民以物易物的庶民生活樣貌，以色調明亮的田園景色象徵新生們迎向未來的堅毅精神，更承載了新生們在克難環境中互相扶持的情誼。

陳顯宗1928年出生，桃園觀音人，16歲自桃園公學校高等科畢業，時值太平洋戰爭，於是報考日本高座海軍少年工，抵達日本不久後戰爭就結束，復於1946年返回台灣。

1950年自開南商工職業學校土木科畢業後，因陳姓導師介紹而到桃園農田水利會上班，全家人為此歡慶，沒想到3個月後卻因「桃園學生支部林秋祥等案」在辦公室遭到逮捕，當時年僅23歲。

陳顯宗後被判刑12年，先後到過保密局南所、青島東路3號軍法處看守所、內湖新生總隊等處，並關押於綠島新生訓導處。難友間互相支持的深厚情誼，是彼此度過那段痛苦歲月的重要支柱，也因此即便出獄，大家仍然經常透過電話關懷彼此。

人權館表示，相較於其他博物館及美術館藏品，受難者捐贈的文物並非僅著重其美術藝術價值，而是物件所承載著在台灣這塊土地所發生的人權事件，每件人權文物都是政治受難者生命故事的縮影。陳顯宗所捐贈的文物，人權館將於修復後納入典藏研究與策展規劃，與社會大眾共享。

國家人權博物館 文物 綠島

延伸閱讀

探索世界最大、最古老「大埃及博物館」一窺木乃伊、法老王千年風華

乾隆朝仿努爾哈赤御用盔… 港故宮展出清代190軍事文物

台灣首座佛寺 台南竹溪禪寺4000餘件文物曝光開展

故宮攜手龍山寺推動偏鄉教育平權 深化文物保存

相關新聞

文策院處長遭控職場霸凌 勞檢發現「1缺失」未改善最高罰15萬

文化內容策進院（文策院）文化科技處長李懷瑾遭控職場霸凌。北市勞檢處主動勞檢，發現文策會職場不法侵害預防計畫部分執行紀錄有...

李文宗不認罪 指替柯文哲做公關才回朱亞虎感謝簡訊

民眾黨前黨主席柯文哲因京華城等弊案被控貪汙圖利等罪，其中檢方認定時任台北捷運公司董事長、競總財務長李文宗就是「大帳房」。台北地方法院今開庭，李文宗仍否認犯罪，強調京華城是北市府個案，任何容積率變更，跟他完全無關，他回簡訊是表達感謝，非常客氣代表柯文哲市長做公關。

陸船涉拖斷海纜海巡沒登檢沒扣船 海巡署卻稱有回報

•陸籍權宜輪「順興39」3日涉嫌在基隆外海切斷我TPE海纜，卻未被帶回基隆港調查，至今行蹤成謎，矛頭一度指向航港局「拒絕入港」。據透露，海委會事發當下不僅未登船檢查、扣押船隻，也未申請進港，海委會主委管碧玲卻向行政院聲稱有回報，最後又自行決定將船隻放行，挨批只會爭功諉過。

面對世局詭譎曾永權期許世盟為世界和平催化劑

世盟中華民國總會理事長曾永權今天主持2025年世界自由日慶祝大會，這次大會以「自由民主、繁榮經濟、世界和平」為主題，曾永...

照片看歷史／1955年慶祝自由日周年 反共義士粉墨登場

台灣各界1954年發起的一二三反共自由日，到1955年1月23日滿一周年，當日上午10時各界人士在中山堂中正廳舉行慶祝大會，大會由亞盟中國總會理事長谷正綱擔任主席，各界代表及1954年光榮歸來的反共義士3千餘人在慶祝大會後，在市區化妝遊行，描述他們奔向自由的經過以示慶賀。...

務農新手完成父親遺願 研發微波滅菌常溫果汁外銷國際

41歲楊岳翰原本從事酒商業務，7年前父親過世，農業零基礎的他為完成父親遺願，返鄉種檸檬，卻發現檸檬盛產期榨汁冷凍運輸不易，歷時5年研發微波殺菌裝置將果汁「原汁原味」保存並申請專利，楊岳翰說，起初因技術不到位，大家對常溫品認知不夠，總覺得要冷凍才新鮮。創業過程艱辛，疫情反成了轉捩點，讓產品大翻身。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。