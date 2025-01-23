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文策院處長遭控職場霸凌 勞檢發現「1缺失」未改善最高罰15萬

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市勞檢處主動勞檢，發現文策會職場不法侵害預防計畫部分執行紀錄有欠缺，已要求限期改善，未改善將處3萬以上15萬元以下罰鍰。本報資料照片
北市勞檢處主動勞檢，發現文策會職場不法侵害預防計畫部分執行紀錄有欠缺，已要求限期改善，未改善將處3萬以上15萬元以下罰鍰。本報資料照片

文化內容策進院（文策院）文化科技處長李懷瑾遭控職場霸凌。北市勞檢處主動勞檢，發現文策會職場不法侵害預防計畫部分執行紀錄有欠缺，已要求限期改善，未改善將處3萬以上15萬元以下罰鍰。

文策院一名離職前員工指控文化科技處長李懷瑾，用個人價值觀評考績、打壓員工，自己還常遲到早退、挪用公費作餐敘送禮用，申訴卻未獲妥善處理。

北市勞動局表示，近日文策院疑職場霸凌事件，為確保雇主有採取職場暴力預防措施及保障勞工的勞動權益，勞檢處已主動派員勞動檢查。經檢查發現，文策院已訂定職場不法侵害預防計畫，但部分執行紀錄（如查核評估表）欠缺，且計畫及執行紀錄未依指引執行（如未明定申訴案件處理期限、部分工作場所未有危害辨識紀錄等），勞檢處已依法要求事業單位限期改善。

勞檢處表示，依據「職業安全衛生法」第6條第2項第3款規定，雇主對勞工執行職務因他人行為遭受身體或精神不法侵害之預防，應妥為規劃及採取必要之安全衛生措施。另依「職業安全衛生設施規則」第324條之3規定，雇主為預防勞工執行職務遭受不法侵害，應針對工作場所進行辨識及危害評估，依工作適性適當調整人力，並建構完善行為規範及事件處理程序等暴力預防措施。

勞檢處統計，北市民眾反應有關職場不法侵害的申訴案件逐年上升， 113年達776件，反映勞工的勞權意識逐漸提升，顯示北市企業對職場不法侵害防範的措施尚有不足。

勞動局高寶華局長表示，職場不法侵害不僅影響勞工的身心健康，也對企業的生產力與員工士氣帶來負面影響，呼籲各事業單位應重視設置預防措施，積極為員工建立安全的工作環境，設置有效的應對機制，確保勞工的職場安全。

勞檢處梁蒼淇處長指出，雇主應依法建構完善的防範措施及事件處理程序。勞檢處將持續辦理相關教育訓練並加強勞動檢查，事業單位如違反規定，經通知限期改善，屆期未改善者，將處三萬元以上十五萬元以下罰鍰。

勞檢 文策院 職場霸凌 雇主

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