海草、紅樹林藍碳方法遭疑誇大 建議補充資料再審

環境部今天第2次初審紅樹林、海草等藍碳方法學，與會學者、環團陸續發言質疑碳匯效果被誇大，且紅樹林有擴散成純林，陸化影響生態、排洪等疑慮。專案小組建議補充資料再審。

環境部今天進行由農業部及海洋委員會共同提出的「紅樹林植林」、「海草復育」溫室氣體減量方法草案第2次專案小組審查會議。

台灣蠻野心足生態協會專案助理洪碩辰指出，不論是綠碳或藍碳，潛力被誇大，盤點既有碳匯是沒有實質減碳效益的，因為可增長面積有限，應回歸源頭減量。

台灣荒野保護協會秘書長謝振東說，荒野長年倡議棲地守護不被理解，甚至被嘲笑，如今為了2050淨零排放、企業要ESG成了顯學，聚集專家、部門討論，打從心裡感佩，然而荒野倡議要移除紅樹林已經多年。

他說明，因為從新竹到台北地區執行移除計畫發現3大問題，第1，出海口淤積會限縮通洪斷面；第2，招潮蟹棲地被破壞，生物多樣性消失，黑面琵鷺恐不會來；第3，垃圾難清理，尤其是海茄冬，易導致台灣鋏蠓孳生。

中興大學生命科學系教授施習德指出，台灣大多數紅樹林都不是原生的，根據文獻資料，應僅屏東大鵬灣是原生，各地都多是人為栽植，不應用「復育」，且紅樹林會大量排放溫室氣體，有抵銷作用，也會對生態會產生影響，因此像是夏威夷、紐西蘭，都在移除。

研究這2項方法的中興大學生命科學系終身特聘教授林幸助於簡報上陳述，海草復育減量方法適用海草復育專案活動，實施專案活動應符合海草定義、範疇與土地合格性的要求，且專案淨移除量須為正值。

他說，紅樹林復育，適用於適合紅樹林生長的濕地，專案活動所種植的濕地過去須曾有紅樹林分布，並配合環境條件選用合宜樹種。

台灣蠻野心足理事長陳憲政則說，沒有把外部性考量進去，當紅樹林擴散出去釀災，淤積衝擊到排洪、生物多樣性、住民生命財產安全，相關機關都要澄清，不是種下去再去評估、處理，以及適合紅樹林生長的地方也定義不明確，憂心遍地開花，這不是綠碳、是血碳。

海委會表示，將聽取各界意見，未來要復育，會落實生態維持及生物多樣性。不過專案小組委員也憂心維持生態的執行人力能否充足，以及適用條件相對廣泛，應做具體釐清，包含外加性等都要須補充資料再審議。