當心丟錯！瓦斯罐、香灰、爆竹應如何處理？環保局教你正確分類避免罰單

圖／新北市政府環境保護局 提供

年終大掃除清潔整理居家環境，新北環保局提醒民眾「斷捨離」後也別忘妥善分類，若未做好垃圾分類，將可依違反廢棄物清理法第12條規定處新臺幣1200元到6000元罰鍰。過去就曾發生有民眾不知道瓦斯罐應排空內容物後再回收，以為只要瓦斯使用完畢就可丟垃圾車，造成垃圾車爆炸意外！

圖／新北市政府環境保護局 提供

環保局近日拍攝「清潔隊的樂圾話」影片在「新北i環保」臉書粉絲專頁宣導，由曾經受到垃圾車車斗爆炸波及的土城區清潔隊員楊家儒現身說法，讓民眾了解正確分類的重要性。楊員表示：「垃圾車爆炸當下的感覺像是電影情節，還以為自己身上著火了，急忙跳下車斗檢查，發現背後衣服都被火燒的捲曲，非常可怕，隨車司機急忙滅火並把著火的物品清出查看，發現是5、6罐的全新瓦斯罐。」

圖／新北市政府環境保護局 提供

環保局強調，廢棄物應區分為ㄧ般垃圾、廚餘和資源回收物等3類，尤其危險物品務必要先行妥適處理，無論是用完或是沒有用完的瓦斯罐，都應該要妥善回收，不可交給垃圾車，因為垃圾車的車斗內是密閉空間，加上經過機器擠壓、摩擦容易產生火花而冒煙起火或爆炸，危害第ㄧ線收運人員及後端處理廠的安全。

如遇到不確定該如何丟棄的物品，可至新北市環保局「回收物品易查通」網站，或加入「新北市回收物品易查通」LINE官方帳號(@827tajwk)，就可查詢到物品正確回收和處理方式。

圖／新北市政府環境保護局 提供

環保局指出，危險物品，如造型噴霧、芳香劑、殺蟲劑、瓦斯罐等高壓噴霧瓶罐，如果沒有使用完，應排空後再單獨交付資源回收車；行動電源應交給資源回收車，請勿直接丟至垃圾車；奶粉、麵粉、番薯粉或其他調味料，應混水後當作廚餘回收；金紙、香灰餘燼及炮竹等物品，一定要等到餘燼全滅並混水後再交付垃圾車。

另外，以下7大類資源回收物：廢乾淨塑膠袋、包裝用發泡塑膠（保麗龍）、廢玻璃容器、廢照明光源、廢乾電池、廢鉛蓄電池及易燃物，皆須分開單獨打包回收、不可與其他回收物混合交付。

圖／新北市政府環境保護局 提供

過年期間新北環保局也推出網路活動【蛇來運轉 春節清運最簡單】，考考民眾過年垃圾怎麼丟才不踩雷？清運時間有啥眉角？邊答邊學清運知識，還有機會把好禮帶回家！活動時間至114年2月2日23:59止，填問卷回答問題即可有機會抽中Switch+健身環、行李箱、多功能兒童戶外運動相機等好禮。活動詳情見「新北i環保」臉書粉絲專頁