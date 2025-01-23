台灣捐贈土耳其無人機行動指揮車 強化災害應變能力

駐土耳其代表黃志揚昨日在伊斯坦堡市政府主持台灣贈土國無人機行動指揮車的捐贈典禮，這些配備尖端科技的指揮車將提升當地災害應變能力，展現雙方對未來防災合作的承諾。

在黃志揚的主持下，伊斯坦堡市政府災難救助協調中心舉行台灣捐贈兩輛先進無人機行動指揮車的典禮，指揮車配備了多項高科技裝備，將提升伊斯坦堡應對高風險災害能力，特別是在面對地震等高風險情況下。

伊斯坦堡市政府災難救助協調總處（AKOM）總處長傑貝吉（Ergun Cebeci）、AKOM中心主任涂屯居（Selcuk Tutuncu）、伊斯坦堡市政規劃局（IstanbulPlanlama Ajansi，IPA）總經理卡顧（OktayKargul）、Fly Bvlos科技公司董事長德米卡普（KamilDemirkapu）及多名市府官員等均在場觀禮。

黃志揚表示，伊斯坦堡地區人口超過1600萬人，占土耳其境內聚居總數最高，也是地震潛在高風險地區之一，持續未雨綢繆強化防救災能力建構，至為重要。

他指出，台灣對於2023年土國東南部大地震的愛心捐款不僅賑濟災區民眾生活各項所需，也關注土國提升未來因應之能力。推動此計畫乃結合無人機操作員在土國救災及赴台灣協助救災的經驗與現代無人機運用最新科技打造高效率救災新模式。

傑貝吉致詞時首先關切台灣日前在嘉義發生規模6.4級強震，欣聞無傷亡情形。代表市府感謝台灣愛心捐贈，表示伊斯坦堡地區涵蓋山區、海峽、森林、密集住宅等型態，急難狀況多元而複雜，多功能無人機行動指揮車為土耳其因應災害防救設備首創，必將提升災難搜救能量。

另內政部消防署去年派遣5名優秀消防及特搜人員前來土耳其進行為期4週的無人機災害防救技術特訓，並順利結訓取得結訓證書，成功推展台土雙方防災搜救合作交流。