高美濕地旁 成風機葉片墳場

聯合報陽光行動去年推「風電垃圾來襲」專題報導，台電當時強調拆卸風電葉片均妥善保存，但相隔數月，鄰近台中高美濕地的台中港務分公司轄區草地仍散落廢棄風機殘骸，從空中俯瞰宛如葉片墳場，綠能垃圾已成現在進行式。

我國首批陸域風機、澎湖中屯風場八支風機將於今年四月退役，官方尚未找到最佳處置方式，退役後將暫置澎湖；過去颱風災損吹落的多支葉片，台電稱有八支暫時置放於台中港區，未來可作裝置藝術或用於測試回收方式。

國民黨立委魯明哲辦公室接獲民眾投訴，台中港務公司土地多處可見廢棄風機葉片。知情人士指出，台電放縱承攬商將葉片散落在港務公司土地已久，這些廢棄風機葉片、塔架本應屬於事業廢棄物，台電卻沒向台中市政府提出事業廢棄物清運計畫。

採訪團隊前往現場調查，臨海的環港北路樹立多支風機，圍籬內是台中港務公司所轄範圍，距離圍籬較近的空地堆放七支葉片。空拍機從禁航區外俯瞰，清楚可見空地內散落廢棄葉片殘骸，讀者提供的近照更顯示，龐大葉片早已長滿藤蔓，顯示葉片棄置已有相當時日。

查詢Google地圖資料，最早可追溯至二○一六年，當時除了葉片，還有廢棄塔架，但記者空拍時，塔架已移除。

草地上遍地散落廢棄風機葉片，甚至已爬滿藤蔓雜草，儼然成為葉片墳場。圖／讀者提供

台中港務分公司表示，七支葉片是風機備品，已請台電盡速清空，逾期未改善將依契約計懲罰性違約金；台電指出，已規畫下月十四日前將備品移至台電彰濱光電廠區自有土地。

針對葉片殘骸，台中港務分公司回應，去年八月邀台電再生能源處會勘，因當時葉片散落區域樹林茂密、藤蔓雜草叢生，人員無法徒步進入確認是否為斷裂葉片或營建廢棄鐵皮，也無法確認是否為台電所有。港務公司表示，台電承諾，若日後風電開發商整地時有發現該廢棄物，將派員到場確認是否為該處所有，如果是就負責清運。

台電回應本報時承認，這些是先前颱風災損時散落，日前與台中港務分公司辦理現勘，將協商後續清理方式。記者追問所謂「先前」是何時？台電表示，是蘇迪勒颱風時吹落。

蘇迪勒颱風是二○一五年強烈颱風，當時造成台電台中及石門七座風機倒塌，意即葉片殘骸已落地長達十年，官方依舊沒有找到風電汰換零件的解決方案。