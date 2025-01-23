聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／綠能垃圾危機 政府別再鴕鳥

聯合報／ 本報記者侯俐安
鄰近台中高美濕地的台中港務公司轄區，草地上遍地散落廢棄風機葉片，甚至已爬滿藤蔓雜草，儼然成為葉片墳場。圖／讀者提供
鄰近台中高美濕地的台中港務公司轄區，草地上遍地散落廢棄風機葉片，甚至已爬滿藤蔓雜草，儼然成為葉片墳場。圖／讀者提供

被棄置在台中港務分公司土地的風機葉片殘骸，說明長期以來政府推動綠能，卻找不到最終處置解方的困境。當台電與港務公司任由藤蔓雜草遮掩葉片長達十年，似乎也呈現政府面對危機，只能試圖掩蓋真相的鴕鳥心態。

還原去年十月本報採訪台電時，針對如何處置颱風災損風機葉片，台電指在台中港還有八支葉片，未來可做成裝置藝術，有些可當備品，或測試如何裂解、回收。但拒絕供記者實地拍攝。

紙終究包不住火，從空拍明顯可見，屬於港務公司的公有土地上遍布葉片殘骸，且已堆放十年，台電把港務公司草地變成大型廢棄場，港務公司似乎也無所謂。

過去廿年，風電是全球減碳要角，當時各國法規、制度、技術都尚未齊全，但陸域風機上路已廿年，今年都屆退役之年，最終、最佳處置方式卻一片荒蕪，確實匪夷所思。

美國總統川普以「垃圾」形容風力發電，指成本過高，廢棄物處理不當也釀成問題。經濟部長郭智輝對此僅表示「世界不會因為這個議題停止發展風電」，但郭部長能否找出解方？

當政府對垃圾危機束手無策時，也是業者上下其手之時。風機垃圾危機揭開台灣在追求綠能路上隱惡揚善的面紗，無論光電、風電，或正在推動的地熱、氫能等，都應引以為鑑，減碳的代價與成本，都應如實呈現。

綠能並非零和遊戲，不應成為政府不願面對的真相。

台電 垃圾危機 廢棄物 減碳 空拍 裝置藝術 郭智輝 風電

延伸閱讀

預算被刪部會不先溝通 賴士葆：事後轟在野配合大罷免

四接17日環評 經長盼充分溝通獲認同

刪千億撥補恐衝擊電價 郭智輝：台電財務將大受打擊

在野刪總預算恐衝擊電價 郭智輝：台電財務大受打擊

相關新聞

高美濕地旁 成風機葉片墳場

聯合報陽光行動去年推「風電垃圾來襲」專題報導，台電當時強調拆卸風電葉片均妥善保存，但相隔數月，鄰近台中高美濕地的台中港務...

新聞眼／綠能垃圾危機 政府別再鴕鳥

被棄置在台中港務分公司土地的風機葉片殘骸，說明長期以來政府推動綠能，卻找不到最終處置解方的困境。當台電與港務公司任由藤蔓...

喜憨兒基金會創辦人蘇國禎 獲2024亞洲最具影響力人士

2024「亞洲最具影響力人士」名單日前揭曉！喜憨兒基金會創辦人蘇國禎入選Social Impact（社會影響力）領域，成...

滿地廢棄物？台中港區散落風災災損風機葉片殘骸 台電回應了

有關媒體報導台中港區土地散落風機葉片殘骸，台電（9963）22日表示，報導所稱之風機葉片殘骸為先前颱風災損時散落，台電當...

台灣英雄過年前領大紅包 12強賽7000萬獎金已入帳

中華民國棒球協會理事長辜仲諒的7000萬元紅包已經入帳了。中華隊在世界12強棒球賽拿下冠軍後，辜仲諒兌現承諾提供球員、教練以及後勤人員獎金，今天在世界棒球經典賽資格賽記者會上宣布匯款。

為廢風機葉片找環保出路 政府不能讓台電「假裝忘記」

綠能垃圾成為台灣推動風力發電的燙手山芋，聯合報數位版獨家直擊台電棄置風機葉片長達10年。長期追蹤廢棄物汙染的看守台灣協會秘書長謝和霖表示，當政府沒有指定「最佳處置方式」，業者就會以「最便宜的方式」處理，甚至進而造成環境汙染，2018年屏東鍇霖土資場案就是慘痛案例。他也呼籲風機大廠聯合自組回收工會，落實生產者責任。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。