新聞眼／綠能垃圾危機 政府別再鴕鳥

被棄置在台中港務分公司土地的風機葉片殘骸，說明長期以來政府推動綠能，卻找不到最終處置解方的困境。當台電與港務公司任由藤蔓雜草遮掩葉片長達十年，似乎也呈現政府面對危機，只能試圖掩蓋真相的鴕鳥心態。

還原去年十月本報採訪台電時，針對如何處置颱風災損風機葉片，台電指在台中港還有八支葉片，未來可做成裝置藝術，有些可當備品，或測試如何裂解、回收。但拒絕供記者實地拍攝。

紙終究包不住火，從空拍明顯可見，屬於港務公司的公有土地上遍布葉片殘骸，且已堆放十年，台電把港務公司草地變成大型廢棄場，港務公司似乎也無所謂。

過去廿年，風電是全球減碳要角，當時各國法規、制度、技術都尚未齊全，但陸域風機上路已廿年，今年都屆退役之年，最終、最佳處置方式卻一片荒蕪，確實匪夷所思。

美國總統川普以「垃圾」形容風力發電，指成本過高，廢棄物處理不當也釀成問題。經濟部長郭智輝對此僅表示「世界不會因為這個議題停止發展風電」，但郭部長能否找出解方？

當政府對垃圾危機束手無策時，也是業者上下其手之時。風機垃圾危機揭開台灣在追求綠能路上隱惡揚善的面紗，無論光電、風電，或正在推動的地熱、氫能等，都應引以為鑑，減碳的代價與成本，都應如實呈現。

綠能並非零和遊戲，不應成為政府不願面對的真相。