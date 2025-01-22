喜憨兒基金會創辦人蘇國禎 獲2024亞洲最具影響力人士

2024「亞洲最具影響力人士」名單日前揭曉！喜憨兒基金會創辦人蘇國禎入選Social Impact（社會影響力）領域，成為台灣公益界的重要代表。主辦單位Tatler Asia表示，此項榮譽主要表揚社會影響力領域的倡導者們正在徹底改變教育、社會企業和公眾服務的現狀，為營造更強大更多元包容的社群鋪路。

30年前，喜憨兒基金會董事長蕭淑珍與其丈夫蘇國禎，在心智障礙女兒怡佳的啟發下成立喜憨兒基金會，堅信「給魚不如給釣竿」的理念，為心智障礙者創造融入社會的機會。「喜憨兒」一詞如今成為心智障礙者的代名詞，足見其對社會的影響力。

蘇國禎長年致力推動心智障礙者的自立，1997年創設台灣首家憨兒烘焙坊，讓憨兒們擁有自己的職業生涯，不僅提升自尊，更改變了社會對心智障礙者的觀點。如今，喜憨兒基金會已在全台設立108個服務據點，共近千名員工，其中約250名喜憨兒庇護員工和工讀生，持續提供溫暖且充滿希望的支持。

蘇國禎也從2002年起著書，將喜憨兒基金會的經驗無私分享，編著有「喜憨兒-非營利組織台灣經驗」、「從不可能到可能」、「很會做麵包的天使」、「喜憨兒NPO核心能力」以及「喜憨爸爸說故事」等16本著作，讓大眾們更加了解基金會如何改變憨兒生命價值、開創更多可能性。

對於獲獎，蘇國禎表示透過小小的改變，也能發揮巨大的影響力，讓美夢成真。他堅信一個人或社會的行動，都能成為推動改變的契機。

喜憨兒基金會說，基金會即將迎接30周年，不僅見證了30年來無數憨兒家庭的蛻變，也代表了台灣社會對於心智障礙者關懷的成長。基金會目前每年服務超過千位憨兒，透過百處服務據點提供工作訓練、長期照顧、健康中心等全面支持，從年輕時的職能發展到年老時的安置，讓憨兒活得有尊嚴、有笑容，成為家庭的堅強後盾。一年提供超過1萬4000小時的專業照顧或是訓練服務經費，需要大眾捐款支持，更多服務說明及捐款方式可上喜憨兒基金會官網查詢。