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滿地廢棄物？台中港區散落風災災損風機葉片殘骸 台電回應了

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
媒體報導台中港區土地散落風機葉片殘骸，台電（9963）22日表示，報導所稱之風機葉片殘骸為先前颱風災損時散落，台電當時已清理。圖／讀者提供
媒體報導台中港區土地散落風機葉片殘骸，台電（9963）22日表示，報導所稱之風機葉片殘骸為先前颱風災損時散落，台電當時已清理。圖／讀者提供

有關媒體報導台中港區土地散落風機葉片殘骸，台電（9963）22日表示，報導所稱之風機葉片殘骸為先前颱風災損時散落，台電當時已清理，惟部分殘骸散落於林木茂密區域未及時發現處理，因該區域無道路可進入，需整地後再進入清運，台電已與台中港務分公司協商盡速清除。

台電也強調，後續除役風機葉片將依據環境部一般事業廢棄物規定辦理。

台電指出，2015年蘇迪勒颱風來襲時部分台中港風機受損倒塌，颱風過後台電已進行清理，惟部分零件散落在台中港區內防風林區域，且因無道路難以進入，故當時未清運完全。近期台中港務分公司與台電公司辦理現勘，已發現葉片殘骸，台電已與港務公司協調後續清理方式，盡速完成清除。

台電強調，該型蘇迪勒颱風來襲時受損倒塌的台中港風機，是於2004年興建，屬台電早期設置的陸域風機。事故後新建的風機規格，含陸域及離岸風機，耐風等級均提高，可抵擋較高的風速，迄今未再發生風機受颱風侵襲倒塌的情形。

針對報導認為台電未提出事業廢棄物清運計畫，台電則說明，風機葉片材質無毒無害、不會溶解於水造成土壤或水源等汙染。環境部為因應未來廢風機葉片回收處理，於去年6月將廢棄葉片列為其他一般事業廢棄物，台電已依相關規定辦理中。

台電 廢棄物 颱風

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