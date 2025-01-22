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林茲電子藝術公司代表訪台 攜手C-LAB簽署MOU

中央社／ 台北22日電

奧地利林茲電子藝術節為現今規模最大數位藝術節，台灣當代文化實驗場C-LAB今天與林茲電子藝術公司簽訂合作備忘錄，預計將開展國際工作坊、技術創新交流以及人才培育等合作。

林茲電子藝術公司（Ars Electronica Linz GmbH & CoKG）在1979年創立林茲電子藝術節，1987年開始頒發電子藝術大獎（Prix Ars Electronica），旗下設有林茲電子藝術中心、未來實驗室、電子藝術服務部等單位。

台灣生活美學基金會所屬C-LAB今天與林茲電子藝術公司舉行合作備忘錄（MOU）交換儀式，林茲電子藝術公司由電子藝術節總統籌鮑爾（Christl Baur）為代表，並與台灣生活美學基金會執行長謝翠玉交換合作備忘錄。

鮑爾表示，雙方在藝術、科技與社會的交會點上有共同目標，這次合作將共同推動跨國界的創意對話，激發新可能性。謝翠玉強調，C-LAB重視藝術人才的養成與跨國連結，期望這次與國際數位藝術重要的養成機構合作，能夠促成更多具創意的合作計畫，搭建台灣與全球文化藝術界的橋梁。

台灣生活美學基金會董事長彭俊亨表示，台灣有許多優秀創作者參與過林茲電子藝術節，也有藝術家得過林茲電子藝術獎，將在科技藝術人才、科技藝術文化管理和藝術創意觀念、資源共享上有更多樣及深度的交流；希望能為更多藝術創作者、文化工作者、技術專業人員和創新領域人才創造對話。

C-LAB自2018年成立以來，以文化實驗為核心，推動文化藝術、科技媒體與社會創新的跨領域實驗、支持台灣藝文生態的多元發展，並拓展國際交流。C-LAB透過新聞稿表示，雙方計畫未來除了林茲電子藝術節的展演交流，更將開展國際工作坊、技術創新交流以及人才培育等多元合作。

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