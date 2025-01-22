土耳其滑雪度假村飯店大火釀76死 暫無台僑受影響

土耳其西北部包魯省（Bolu）熱門滑雪度假村的一家飯店21日發生大火，造成至少76人葬生火窟。外交部今天表示，已向土耳其駐台代表柯睿表達哀悼與慰問；駐土耳其代表處也回報，目前暫無旅居土國台僑或台灣人受到影響。

法新社報導，位於卡爾塔卡亞（Kartalkaya）滑雪度假村的卡塔爾大飯店（Grand Kartal Hotel）於當地時間21日凌晨約3時30分左右發生火警，土耳其內政部長耶里卡亞（Ali Yerlikaya）表示，死亡人數來到76人。

外交部下午發布新聞稿指出，對此不幸事件，外交部亞非司長賀忠義已代表外交部長林佳龍向土耳其駐台代表柯睿（Fikret Türkeş）表達政府及人民的哀悼與慰問。柯睿則對台灣政府及人民的友誼與關懷表達誠摯謝意。

外交部表示，同時請駐土耳其代表處查報瞭解相關災情，目前暫無旅居土國台僑或台灣人受到影響，駐處將持續關注瞭解。

外交部提醒，在當地從事商旅及旅遊活動的民眾務必提高警覺，注意自身安全。提醒民眾在土耳其如果遇到急難或緊急事故，請撥打駐土耳其代表處急難救助電話：+90-532-322-7162；或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」：＋886-800-085-095，以適時獲得必要協助。