首屆台積電短篇小說新人賞開辦 首獎獎金30萬

首屆「台積電短篇小說新人賞」將辦理，凡具中華民國國籍、40歲以下、未曾獲得各大文學獎小說類首獎者，以及小說未曾集結出書者，都有資格參加，首獎獎金新台幣30萬元。

根據承辦單位印刻文學發布新聞稿，長年傾注心力支持文學的台積電文教基金會，繼青年學生文學獎、中篇小說大賞、旭日書獎之後，進一步設立「短篇小說新人賞」，由「印刻文學生活誌」規劃執行，徵集1萬至1萬8000字的短篇小說，將選出正賞1名，評審團獎1名，副賞3名。

其中正賞可獲得獎金30萬元，評審團獎為獎金20萬元，副賞各可得獎金10萬元。

台積電文教基金會特邀聯合報文學大獎、台北書展大獎小說家童偉格擔任推廣大使，鼓勵更多年輕創作者參與比賽。童偉格表示，「每一篇優異的短篇小說，都是小說行星裡的一座孤島。這座孤島，自身既頑抗當前潮流的猛烈侵蝕，也給我們一方立足之地，使我們得以從容地，觀測地殼隱密的遠景。」

童偉格期許未來小說寫作者，用流逝的時間，戰勝時間的流逝，「微觀看來，是小說這件事，指認了新人的永遠存在。」傾聽新世代的聲線，找出潛力新秀，即是「台積電短篇小說新人賞」的使命與期待。

徵件時間自4月1日開始收件，至同年5月31日截止，一律採掛號郵寄報名。報名網址：https://campsite.bio/ink_mag。