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太暖？呱吉喊話館長合組團隊：我不是在噁你

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市前議員邱威傑(呱吉)。本報資料照片
北市前議員邱威傑(呱吉)。本報資料照片

公視預算引爆館長陳之漢與北市前議員邱威傑（呱吉）戰火。呱吉酸要教寫企畫書；館長反嗆當初他是民進黨第一戰將...呱吉在哪裡？呱吉今出招在臉書提議，「我shout out館長一件事，我們來合組一個團隊」。

有網友留言稱，「這招太狠了吧！」不過也有網友說，「呱老闆陪跑，太暖了」。

呱吉今天跟館長陳之漢喊話合組團隊，「你（館長）跟我說，你想拍什麼電影或影集，我幫你寫補助企劃和跑政府單位提案，你自己組團隊負責執行。」

呱吉說，「我不是在噁心你，或者開開玩笑，我真的很願意陪你走一次。你親自做一次就知道這件事根本和賺錢沒關係。」

呱吉也聲明，過程中他只負責幫館長取得政府補助，其他自籌款和核銷，館長要自己想辦法，「真的，做一次看看」。

館長陳之漢。圖／報系資料照
館長陳之漢。圖／報系資料照

呱吉 團隊 館長

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