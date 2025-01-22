太暖？呱吉喊話館長合組團隊：我不是在噁你

公視預算引爆館長陳之漢與北市前議員邱威傑（呱吉）戰火。呱吉酸要教寫企畫書；館長反嗆當初他是民進黨第一戰將...呱吉在哪裡？呱吉今出招在臉書提議，「我shout out館長一件事，我們來合組一個團隊」。

有網友留言稱，「這招太狠了吧！」不過也有網友說，「呱老闆陪跑，太暖了」。

呱吉今天跟館長陳之漢喊話合組團隊，「你（館長）跟我說，你想拍什麼電影或影集，我幫你寫補助企劃和跑政府單位提案，你自己組團隊負責執行。」

呱吉說，「我不是在噁心你，或者開開玩笑，我真的很願意陪你走一次。你親自做一次就知道這件事根本和賺錢沒關係。」