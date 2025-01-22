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彭文正貼川普就職入場券 查核中心：挪用他人照片

中央社／ 台北22日電

美國總統川普20日宣誓就職，媒體人彭文正在臉書貼出就職典禮相關入場券圖片並引來部分媒體報導，但事實查核中心今天查出他是挪用1名美國律師、川普支持者所貼出的照片。

彭文正19日在臉書發文貼出美國總統川普就職相關活動入場券照片，並寫下「#川普 就職晚宴貴賓券 #中國台北 代表團自己選 人民一年交給你們4兆台幣 還不如一個 #通緝犯聯誼會會長」等文字，部分媒體報導他取得川普就職相關活動入場券。

事實查核中心表示，彭文正是挪用美國律師John A.Willding II的照片，比對後發現2者照片相同，但彭文正的照片解析度較差，此律師之後也再貼出與川普的合照，而彭文正也沒有宣稱他有受邀參加VIP晚宴。

另外，彭文正20日又貼出他手持「就職典禮」票券、節目單照片，但就職典禮因天候影響移往國會山莊室內舉行，僅少數政要可以進入觀禮，這些票券已無法使用。

事實查核中心觀察彭文正社群平台，沒有證據顯示他曾進入國會山莊觀禮，而他的YouTube直播是引用「就職典禮國會聯合委員會」轉播畫面，並非在現場自行拍攝，在現場採訪相關活動的記者也表示並未看到彭文正現身就職典禮或其他現場。

事實中心表示，彭文正臉書貼晚宴VIP入場券是挪用他人照片，部分媒體報導卻直接指稱彭取得川普就職晚宴VIP入場券訊息，因此為「易生誤解」訊息。

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