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影／葉片墳場近十年 高美濕地旁散落廢棄風電葉片

聯合報／ 記者游昌樺侯俐安黃仲裕／台中即時報導

聯合報日前報導綠電垃圾風暴專題，台電公司當時強調拆卸葉片均妥善保存。不過，本報直擊，鄰近台中高美濕地的台中港務公司轄區，草地上遍地散落廢棄風機葉片，爬滿藤蔓雜草，從空中俯瞰，一支支廢棄後難以裂解處理、回收再利用的風機葉片，帶來的綠能垃圾災難，恐怕已是現在進行式。

2024年10月，記者追問，近年因颱風災損或故障汰換的葉片如何處理？台電指出，暫時存放於台中港區；對於記者提出到現地拍攝，台電卻予以婉拒。時隔數月，本報接獲爆料，台中港務公司土地多處散落廢棄風機葉片，知情人士指出，台電放縱承攬商將葉片散落在港務公司土地上已久，從過往Google map時間軸往前推，這些廢棄物從2016年起即存在，在此散落將近10年，宛如大型葉片墳場，甚至可見還有風機廢棄塔架，隨著空拍機升起，從禁航區外俯瞰，清楚可見空地內散落葉片。讀者提供近照更可見，龐大的葉片早已長滿藤蔓。廢棄風機葉片、塔架，本應屬於事業廢棄物，但台電卻沒有向台中市政府提出事業廢棄物清運計畫。

對此，台中港務公司回應，去年8月12日已邀台電再生能源處會勘，因當時葉片散落區域樹林茂密、藤蔓雜草叢生，人員無法徒步進入確認是否為斷裂葉片或營建廢棄鐵皮，也無法確認是否為台電再生能源處所有。

台中港務公司表示，台電再生能源處現場承諾，若日後風電開發商整地時有發現該廢棄物，將派員到場確認是否為該處所有，如果是，將負責清運；至於環港北路七支葉片，則是風機備品，台中港務公司也請台電再生能源處儘速清空，逾期未改善完成，將依契約計懲罰性違約金。

台電承認，環港北路的七支葉片是風力機組備品，原本存放於台中港既有風力機組承租地上，該處因增設風力機組，所以暫時將葉片遷移至環港北路旁，目前已規畫將備品移至台電彰濱光電廠區自有土地，預計2月14日前完成。

針對土地內部散落的葉片殘骸，台電表示，這些是2015年時，蘇迪勒颱風災損時散落，日前與台中港務分公司辦理現勘，將協商後續清理方式。

從禁航區外俯瞰，高美濕地旁的台中港務公司空地，清楚可見台電的廢棄風機葉片。記者黃仲裕／攝影
從禁航區外俯瞰，高美濕地旁的台中港務公司空地，清楚可見台電的廢棄風機葉片。記者黃仲裕／攝影

再生能源 台電 廢棄物 綠電

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