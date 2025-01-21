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全球第一個個人碳權獎勵APP花蓮淨零起飛 邁向2050淨零生活轉型APP行動

文／ 花蓮縣環保局

花蓮縣產、官、學界，各界共襄盛舉，共同推動淨零工作。 圖／花蓮縣環保局 提供
花蓮縣產、官、學界，各界共襄盛舉，共同推動淨零工作。 圖／花蓮縣環保局 提供

展望2025年，花蓮縣將正式啟動「全民淨零生活轉型行動」與「新淨零旅遊城市」兩大主軸，邁向淨零轉型的新階段。

為推動全民參與低碳行動，花蓮縣與國立臺北大學李堅明教授合作推出「淨零花蓮APP」，成為全球第一個結合低碳生活與個人碳帳戶的行動APP。配合聯合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)所公布生活中可減碳行為，用戶可透過享用蔬食、爬樓梯、騎行單車及搭乘大眾運輸等方式來累積碳權，每人每日最高可獲得2.2公斤碳權。首年將提供50噸高品質碳移除碳權，讓民眾體驗碳交易模式。此外，從今年三月起，花蓮縣將在全縣設立16家負碳商品推廣點，鼓勵選購碳標籤商品。李教授指出，民眾所累積的碳資產，可以進行優惠券兌換、企業ESG或公益轉贈等方式，激勵低碳行為，提升減碳意識，落實「做環保、享回饋、行善事」的個人社會責任與個人ESG價值，推動花蓮的淨零生活轉型，將花蓮的淨零旅遊推向世界舞台。

花蓮縣長徐榛蔚鼓勵淨零花蓮app，實踐「永續是花蓮的日常」。 圖／花蓮縣環保局 提供
花蓮縣長徐榛蔚鼓勵淨零花蓮app，實踐「永續是花蓮的日常」。 圖／花蓮縣環保局 提供

花蓮縣政府以系統化的策略，從低碳家園基礎建設的「點」，到低碳旅遊路線的「線」，再到縣域永續發展的「面」，實現全面減碳目標，致力於成為「新淨零旅遊城市」。花蓮縣政府將攜手企業與社區，推動能源微電網建設、碳匯發展、低碳旅遊、沼氣發電及循環零廢棄等行動，展現「山海之間，超頻花蓮」的新面貌。

花蓮縣政府環保局說明，在過去三年中，花蓮縣在跨局處合作與各界支持下，以高效的執行力實現了領先全國的減碳成績。截至2023年，花蓮縣的溫室氣體排放量已從2005年的1,179萬噸降至541萬噸，減幅達54%，超過聯合國建議的42%減量目標。縣政府並已完成26處示範基地建設，啟動環保局的碳中和示範計畫，為減碳與碳匯發展提供了寶貴的實踐經驗。

花蓮縣長徐榛蔚鼓勵民眾從生活中響應淨零行動。 圖／花蓮縣環保局 提供
花蓮縣長徐榛蔚鼓勵民眾從生活中響應淨零行動。 圖／花蓮縣環保局 提供

縣長徐榛蔚表示，花蓮從111年開始啟動淨零，感謝各局處及所有民眾對於淨零工作的配合及支持，才有如今成果的累積。淨零是一場全民參與的旅程，透過本年度推動的淨零花蓮app，使大家成為實踐家，為我們的碳開帳戶，每天累積碳資產，碳資產可以用於行善、換物及購物，激勵大家一同實踐「永續是花蓮的日常」，我們期待花蓮不僅成為全國的淨零典範，更能啟發全球。未來，花蓮縣將持續深化能源減碳、資源循環、低碳交通與智慧淨零旅遊等策略，以「1+1=無限」的效應擴大淨零影響力，打造「繁花盛開」的淨零典範。誠摯邀請全國民眾共同參與這場邁向永續幸福的旅程，見證花蓮如何在山海之間綻放繁花盛景，攜手共創2050年的幸福未來。

國立臺北大學自然資源與環管理研究所李堅明教授說明淨零花蓮app的理念。 圖／花蓮縣環保局 提供
國立臺北大學自然資源與環管理研究所李堅明教授說明淨零花蓮app的理念。 圖／花蓮縣環保局 提供

花蓮縣環保局說明本縣淨零工作推動方針，未來將針對淨零生活轉型以及淨零旅遊加強推動。 圖／花蓮縣環保局 提供
花蓮縣環保局說明本縣淨零工作推動方針，未來將針對淨零生活轉型以及淨零旅遊加強推動。 圖／花蓮縣環保局 提供

花蓮縣產、官、學界進行宣誓，共同啟動花蓮淨零。 圖／花蓮縣環保局 提供
花蓮縣產、官、學界進行宣誓，共同啟動花蓮淨零。 圖／花蓮縣環保局 提供

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