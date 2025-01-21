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促成「雙松山」緣分 日本愛媛縣知事獲頒外交之友

中央社／ 東京21日專電

日本愛媛縣松山市和台北市松山區因為都是「松山」而結緣，牽起這段緣分的愛媛縣知事中村時廣今天獲駐日代表李逸洋頒發「外交之友貢獻獎證書」，感謝他對台日地方交流及雙邊友好關係發展的貢獻。

愛媛縣知事中村時廣擔任愛媛縣松山市長時代，因為同名的契機，積極推動松山市與台北市松山區展開交流，雙方在2014年簽訂友好交流協議，持續互動至今，也讓更多台灣人知道原來日本也有一個「松山」。

李逸洋致詞表示，中村時廣擔任愛媛縣知事後，進一步擴大與台灣的交流，促成台北與愛媛之間的直飛航線，締結與台北市、台中市、嘉義市的交流合作備忘錄、台灣鐵路與JR四國的友好協議、新北投溫泉與愛媛縣松山市道後溫泉的交流協議，以及愛媛縣與嘉義大學的合作備忘錄等多項協議。

他指出，目前台日兩國在經濟、半導體、貿易、旅遊、文化、民間團體、國會議員及地方政府等多個領域的交流，已經來到史上最高水準。台日良好的關係，是中村知事等人長起以來累積的友情成果，他要代表台灣政府，向中村知事為台日友好關係付出的貢獻致上衷心感謝。

中村時廣首先關切台灣今天凌晨發生地震，代表愛媛縣人民向受災者表達慰問之意。

提到與台灣的緣分，中村表示，他在擔任松山市長之前曾到台灣旅行，當時台北松山機場的名字與松山市相同，令他印象深刻。大約2年後，他當上松山市長，當時想到或許可以考慮在和松山市同名的機場開設直飛航線，那就是一切的起點。

他回憶，他們大概3個人去了台北市，在幾乎不認識任何人的情況下，透過各方介紹與人脈，慢慢拓展交流。經過5、6年的努力，松山市與台北松山機場之間的定期航班終於開通，當時的感動他至今難忘。

中村表示，以此為開端，在那5、6年間建立的友好關係，進一步擴展至學校、車站、溫泉等多方面的交流。後來他擔任愛媛縣知事，愛媛縣剛好有一個利用島波海道推廣自行車騎行的計畫，他認為能與自行車文化盛行的台灣建立交流，因此前往台中市成功開啟契機。他自己也參加了從台北到宜蘭、台北到台中以及日月潭等地的騎行活動。如今，日月潭與島波海道成為姊妹自行車道，台灣環島自行車路線與四國環島自行車路線締結友好協定，愛媛縣與台灣的交流愈來愈深厚。

電影「KANO」也牽起台日情緣，嘉農棒球隊教練近藤兵太郎的出身就是愛媛縣松山市。中村表示，愛媛縣的孩子去年參加了嘉義市的棒球比賽，嘉義大學棒球隊造訪了愛媛縣進行交流。愛媛縣的音樂劇團隊去年還在台中市舉行KANO音樂劇公演，幾乎場場爆滿，相當令人高興。

此外，新北市傳統的「鶯歌燒」與愛媛縣的「砥部燒」的陶藝交流，去年也成功啟動。中村時廣表示，希望能將這些累積的成果進一步推廣，讓雙方的友好關係更加深厚，「未來也請多多指教」。

台日 李逸洋

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