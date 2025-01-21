法官協會理監事改選出爐 理事長有感而發：新血沒入會

中華民國法官協會日前召開第16屆會員代表大會，選出理事15位、監事5位，理事長沈方維感慨近年來入會的「新血」甚少，但他指過去法官協會公開請司法院重視法官與同仁過勞的問題，也舉辦相關研討會解決法官辦案難題，或參與國際法官協會年會等，可放眼世界、增加國際視野。

第16屆理事當選名單包括最高法院法官沈方維、林恆吉、林海祥、吳冠霆、蔡憲德，台灣高等法院法官文家倩、徐淑芬、張少威、鄭富城，最高行政法院法官梁哲瑋、台中高分院法官胡宜如、高雄高分院法官施柏宏、台北地院法官吳承學、彰化地院法官廖健男與司法院法官廖晉賦。

監事當選名單為高院邱忠義、陳思帆、吳秋宏。

因近年來年輕司法官甚少加入法官協會，沈方維認為可能是對協會宗旨和功能不了解所致，希望會員能多推廣、吸引更多有志一同的新血加入。

去年士林地院法官李昭然死亡，法官協會於4月19日發起「白花運動」，各級法院許多法官都到門口獻上一束白花表達追思。當時沈方維表示，過勞的司法，無法提供良善司法服務，這與過勞的醫護，無法提供良善醫療服務的情形是一樣的。

沈方維說，法官協會是由法官為主體的團體，當然應為會員爭取必要及充分的權益，以利協會與全體會員的共存共榮，法官過勞問題獲司法院善意回應，結果雖不盡如人意，但「總有個起頭」。