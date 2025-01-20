全民運動新時代！「來彰化跑步吧！2.0」 學童大跑步開跑！吸引超過9,000名師生參與

彰化縣政府秉持著打造健康運動城市的願景，持續深化「來彰化跑步吧！」計畫。「來彰化跑步吧！」計畫自111年啟動以來，深受愛好運動與跑步的民眾的熱烈歡迎。在教育部體育署的全力支持下，此次全新升級的「來彰化跑步吧！2.0」正式推出，內容包含兩大子計畫「公立運動場館雲端跑道」及「學童大跑步」，這些計畫旨在期望民眾能透過隨身的智慧手機或校園裝置，輕鬆參與結合科技的運動體驗，「來彰化跑步吧！」計畫1.0及2.0已經累積了6.1萬人次參與，共跑了6.9萬公里(約可繞台灣慢跑65圈)，最小的跑者是4歲，最年長跑者是84歲，實現了運動平權及全齡參與的全民運動目標。

「來彰化跑步吧！」計畫1.0及2.0已經累積了6.1萬人次參與，共跑了6.9萬公(約可繞台灣慢跑65圈)，最小的跑者是4歲，最年長跑者是84歲，實現了運動平權及全齡參與的全民運動目標。 圖／H2U永悅健康提供

全民運動風潮！「來彰化跑步吧！2.0」跑步也能拿好禮

彰化邀您來跑步！備受期待的「公立運動場館雲端跑道」抽獎活動已於114年1月10日順利開獎，除了幸運的31位中獎者外，凡是於去年活動期間首次累積達成5公里運動里程的民眾，也都有機會抽中好禮，真正做到步步不浪費、人人有獎拿。新一波的獎勵也預計於農曆新年後上線，敬請期待！活動於113年8月9日啟動以來，總運動里程突破4萬2,434公里，較前期顯著成長，參與者年齡範圍從6歲到84歲，全縣52處智慧雲端跑道累計使用人次已超過2萬，其中彰化縣立體育場與彰泰國中跑道的總里程均突破4,000公里，展現出縣府推動全民運動的顯著成效。

不讓手機成障礙！學童大跑步計畫創新穿戴設備助力運動

此次計畫創新亮點「學童大跑步」，解決高中以下學生無手機或禁用手機的情況，而無法使用「公立運動場館雲端跑道」運動科技裝置的問題，因此，特別在彰化縣內的6所試辦學校（南郭國小、彰泰國中、和美高中、靜修國小、大同國小、二林高中）以及彰化縣立體育館，共計7個地點，新增超高頻無線射頻（RFID）感應設備。學生們透過這些穿戴式晶片感應裝置，也能享有如同「公立運動場館雲端跑道」的里程記錄服務。此外，計畫還設立獎勵機制，鼓勵高中以下學生累積規律運動的紀錄資訊，進而兌換獎品。活動將持續至今年6月底，希望藉此讓學生家長們一起鼓勵孩子們培養日常運動的良好習慣。

學生們透過穿戴式晶片感應裝置，也能享有如同「公立運動場館雲端跑道」的里程記錄服務。活動將持續至今年6月底，希望藉此讓學生家長們一起鼓勵孩子們培養日常運動的良好習慣。 圖／H2U永悅健康提供

「學童大跑步」計畫從114年初測試開始，總參與人數已達9,101人，總運動里程突破1萬7,760公里，尤其在「南郭國小」及「靜修國小」最為熱絡，深受國小學童們的喜愛。

彰化縣素有「運動大縣」之稱，近年來縣府積極推動運動結合觀光，成功串連地方特色活動，如彰化馬拉松嘉年華、卦山大縱走以及慶安水樂園等，為地方帶來了強勁的運動熱潮。此外，縣府也持續投資改善運動設施，投入2.1億元整修縣立體育館、體育場及槌球場，並斥資11.1億元興建和美、鹿港及二林等地的全民運動館。未來，縣府將逐步規劃溪湖、田中及北斗等地的運動設施，完善全縣八大生活圈的運動網絡，進一步提升縣民健康與運動風氣，未來，彰化縣政府將持續推廣智慧運動科技計畫，讓更多人能輕鬆參與運動，透過健康與科技的結合，實現「美好彰化、希望城市」的願景。

「來彰化跑步吧！2.0」計畫由彰化縣政府主辦， H2U永悅健康股份有限公司負責承辦產品研發及執行計畫，活動相關資訊請詳見來彰化跑步吧活動官網 https://chcrun.net