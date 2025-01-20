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王昭堡接任林鐵及文資處長 續推百年躍升計劃

中央社／ 台北20日電

農業部林業及自然保育署今天表示，由曾參與阿里山林業鐵路重大工程並獲獎的林保署集水區治理組長王昭堡陞任林鐵及文資處長，持續推動「大阿里山軸帶百年躍升計劃」。

具工程專業的王昭堡為國立中興大學水土保持研究所碩士，歷任經濟部水利署科長、正工程司、林保署集水區治理組長等職，2018年獲公共工程金質獎個人貢獻獎。

原林保署阿里山林業鐵路及文化資產管理處長黃妙修16日退休，林保署發布新聞稿表示，希望藉王昭堡專業背景，開創阿里山林鐵營運新局。

林保署說，王昭堡任集水區治理組長期間，致力推動森林水土資源整合防災工程，率全國各機關之先制定治理工程友善生態機制，於既有水保設施增設動物脫困通行裝置等重要政策，治山兼顧生態保育；督導各分署強化林道巡查與維護，充分展現運用工程治理專業，踐行環境友善與水土資源永續。

林保署說，近年王昭堡也參與擘劃多項阿里山林鐵重大工程，如獲2024公共工程金質獎的「阿里山森林鐵路42號隧道」與2023公共工程金質獎的「祝山車站改建工程」。

林保署表示，林鐵及文資處後續將推動涉及多項阿里山林鐵安全提升的「大阿里山軸帶百年躍升計劃」，也將執行數量龐大新車採購，希望借重王昭堡工程與採購專業，如期如質順利推動。

公共工程 金質獎 阿里山

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