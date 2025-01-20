公視預算論戰 呱吉點名館長、陳沂：快用健保去看醫生

國民黨立委陳玉珍近期提案刪掉公視的文化部輔助23億元預算，最後更改只刪2300萬元，仍引發論戰。北市前議員邱威傑（呱吉）在臉書點名陳玉珍、支持減預算的網紅陳沂、「館長」陳之漢等人，大酸「看到一群裸體遊街的人，想要勸告他們，快點用你交的健保費去看醫生」。

邱威傑在臉書說，沒文化的可怕，就在於他們對於自己的無知毫無概念。指館長在直播用盡髒話與惡意，還有無比自信稱「你看那些抗議刪預算的導演和製作人，哪個不是綠營側翼？」並說自己也是個明星也懂拍片，錢怎麼不給他，彷彿他拍的東西比這些站出來說話的影視從業人員更加優質。

邱威傑則酸館長，第一個站出來的導演楊力州，雖然得過金馬獎，但紀錄片對館長有限的腦容量來說，大概是有點困難的。

邱說，他再舉來自軍人世家的導演王小棣，館長今年45歲，小時候應該看過全家福，年輕時候看過魔法阿嬤，這幾年也應該有撥空看過植劇場吧？

至於國民黨立委陳玉珍說出不了國的，邱威傑說，「是在說林懷民嗎？」起碼知道人家有個叫做雲門的舞團，知道人家1981年就開始到國外巡演了嗎？知道雲門一樣是在政府的支持下一路走到今天嗎？

邱威傑說，雖然挺刪預算的人說台灣的音樂圈不成器，這幾年都沒在發片。但老實說，2024年發片的歌手和樂團明明就超多的，且政府補助過的許多樂團都逐漸長大，開始做世界巡迴，也被邀請參加了世界上最重要的音樂祭之一Coachella。分「在有限的見識之外，其實很多人都做出了成績，只是你們看不見。」

至於網紅陳沂說「我不需要公視，反正我沒在看，拿那麼多錢幹嘛？」邱則酸「對，你也不需要健保，反正腦子有病，你也不去看醫生啊。」可能以為沒在看，但台灣這幾年許多叫好叫座的台劇，都是公視出錢拍，可能不是在公視上看到，但是都是公視的支持下完成。如果連收視率這麼高的作品都沒看過，那憑什麼在這邊聊文化該怎麼做？或者以為自己懂拍片。

邱威傑說，令人生氣的是，這些文化義和團可能受到尊師的啟示，認為自己就算手無寸鐵，也猛到刀槍不入，所以在這邊大小聲的時候，從不會為了自己的沒有文化感到害羞。邱酸「我們看到一群裸體遊街的人，還是想要勸告他們，我真為自己這聖母的心態感到疲倦。好了啦，快點用你交的健保費去看醫生。」