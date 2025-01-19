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學測英文作文考颱風假 電影院人潮對比冒雨騎車

中央社／ 台北19日電

學測今天第1節考英文，英文作文以颱風假為主題，提供電影院大排長龍和機車騎士冒雨出門的圖片，要考生描述颱風假時可能出現的不同場景，並說明對放颱風假的看法和經驗。

114學年學科能力測驗今天舉行第2天考試，第1節考英文，大學入學考試中心邀請入闈的高中教師協助審題。

審題教師透過書面資料分析，英文試題取材來自網路文章、新聞報導等多元面向，內容包含生活人文和科技發展，例如世界咖啡館討論方式的起源、動暈症產生的原因、俄羅斯人愛喝伏特加酒的真相、膠囊旅館和交通號誌的起源等。

題材方面，審題教師提到，試題結合水龍頭漏水、農夫市場、大火救人、畢業典禮等生活情境，時事則以去年12月重新開放的巴黎聖母院大教堂、台灣因颱風來襲而停班停課等為素材。

審題教師指出，英文試題著重長篇閱讀，呼應108課綱重視閱讀素養，混合題評量英文讀寫的綜合能力，整份試題平易近人且具鑑別度。

學測英文非選擇題包含中譯英和作文，中譯英以科技和電影為主題，要考生翻譯「人類的想像和創意是科技進步最大的驅動力」、「過去在科幻電影中出現的神奇物件，現在正逐一成真」。

作文提示為「每逢颱風逼近台灣，各縣市政府會依氣象預報的內容而決定隔日是否停止上班上課」，並提供2張圖片，1張是電影院售票處大排長龍，另1張是機車騎士冒著大雨騎車。

考生針對這個議題寫1篇英文作文，第1段根據對比圖片，描述颱風假時，實際上可能出現的兩種不同情景；第2段說明對放颱風假的看法與經驗。

審題教師表示，颱風假主題貼近考生的生活經驗，但能否寫出符合主題、文意連貫且組織完整的段落或說明，並提供對比場景的細節描述和個人經驗，考驗文字駕馭能力、邏輯思考能力和創意。

教師 英文 颱風假

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