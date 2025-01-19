文化預算刪減 李遠：像斷了葉脈葉子終將枯萎而死

文化部長李遠表示，文化部預算加計前瞻計畫今年首度突破新台幣300億元，但仍未達整體預算1%，若支撐文化的預算再遭刪減，就像斷了葉脈的葉子，終將枯萎而死。

文化部今天透過新聞稿指出，文化部114年主管預算共計編列290億元，依17日立法院通過的通刪數初步試算共刪減約6.24億元，影響所及包含面臨產業寒冬的出版產業支持，如台北國際書展、各項閱讀推廣計畫等；讓世界看見台灣的大阪世界博覽會文化交流計畫、國際據點業務費及文化交流；金曲獎、金鐘獎、金鼎獎等重要獎項；攸關文化藝術發展的國家語言、視覺、表演藝術、文化資產保存工作推動等。

文化部表示，目前尚有多項針對文化部的刪減及凍結預算提案待協商，總計刪減約24億元、凍結52億元，如照案通過，擴及影響最嚴重的將是讓世界看見台灣的「文化黑潮計畫」，共將減列逾14億元。

文化部指出，文化黑潮是前年文化部經重新歸零盤整，依各產業痛點所提出全面關照文化藝術領域的計畫，例如台灣視覺藝術走向國際的中壯世代扶植及參與國際展會計畫，依目前提案原編列1.49億元預算，將被刪減1.34億元，等於完全斷絕台灣視覺藝術走向國際的可能。

文化部並指出，再如近年也讓世界看見台灣的文化科技、文創產業，原編列4.64億元，將可能被刪減4.17億元，在世界都紛紛發展動畫、圖像IP、文化科技以建立國家品牌識別的年代，台灣將可能就此繼續落後於各國。更遑論黑潮計畫中的文化內容與國際交流，作為最容易且直接將台灣文化輸出國際的途徑，預算若遭刪除，台灣這張好不容易展現光芒的「文化名片」將就此消失。

此外，再從文化部業務費凍結數達70%來看，等於文化部相關業務僅能先運作至今年4月，不僅包含出版、文創、表演藝術、視覺藝術、影視音等各產業將面臨計畫中斷可能；各縣市文化資產保存可能產生危機；全民最直接親近藝文管道的博物館、美術館也暫時無法繼續維持基本營運。

李遠強調，文化預算關乎的是產業的發展、全民的平等近用及國家重要的對外形象，文化部也深刻理解文化預算必須更努力展現其「無形的價值」，才能獲得全民認同及支持。

他並補充，文化是國家的靈魂，靈魂不容隨意踐踏，台灣文化也不能徹底淪陷，他將持續努力溝通獲得支持，期盼盡力保留經教文會理性討論過的預算版本。

文化部預算在立法院教育及文化委員會時，經朝野委員充分討論，委員展現出對於文化預算強力支持的決心。文化部由衷感謝所有挺身而出一起捍衞文化預算的立法委員及民間朋友，文化部會持續溝通，爭取保留所有得來不易的預算，「不到最後一刻我們絕不放棄。」