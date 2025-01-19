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漁業署：春節前魚貨增供3成3 交易均價跌2.5%

中央社／ 台北19日電

春節將至，漁業署今天表示，節前5天魚貨供應充足，交易量從平日每天300公噸提升至400公噸，增加3成3；13處消費地魚市場今年1月1日到15日交易均價比近3年節前同期跌2.5%。

農曆春節腳步愈來愈近，團圓桌上幾乎少不了水產。農業部漁業署發布新聞指出，署長王茂城今天前往台北漁產公司、三重魚市場了解供銷狀況，且漁業署已協調各地方政府、消費地批發魚市場加強魚貨調配，節前5天交易量將從平日每天300公噸增至400公噸，增幅33%。

價格方面，漁業署接受中央社訪問時指出，統計13處消費地魚市場1月1日到15日交易均價每公斤新台幣117.4元，較近3年節前同期平均120.4元下跌2.5%，魚貨價格漲跌互見，越接近年節預計漲幅1到2成不等。

以13處消費地魚市場1日到15日交易均價來說，漁業署列舉民眾常買的水產說明，漲幅較明顯的有吳郭魚每公斤67.2元，比最近3年節前同期均價貴20.6%；午仔魚每公斤192.5元，比最近3年節前同期均價貴8.8%；文蛤每公斤110.3元，比最近3年節前同期均價貴6.5%。

跌幅較明顯的則有虱目魚每公斤71.1元，比最近3年節前同期均價便宜16.3%；嘉鱲魚每公斤177元，比最近3年節前同期均價便宜11.2%；白蝦每公斤203.3元，比最近3年節前同期均價便宜7.8%；龍虎斑每公斤202.2元，比最近3年節前同期均價便宜5.6%

另外，像是尼羅紅魚每公斤87.3元、金目鱸104.8元、金鯧165.5元、花枝196.8元、透抽251.6元等，漲、跌幅多在5%以內，變動較小。

進口冷凍及議價交易為主的冷凍白鯧，每尾500到600公克規格則是每公斤850元，與最近3年節前同期均價一樣，沒有變動。

均價 春節 漁業署

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