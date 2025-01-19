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聯合報一周大事1/12~1/18

聯合報／ 本報訊
台電協和電廠更新改建計畫（四接）召開第六次環評初審，最後以「建議通過」及「不同意開發」，兩案併陳送環評大會審查。圖／聯合報系資料照片
台電協和電廠更新改建計畫（四接）召開第六次環評初審，最後以「建議通過」及「不同意開發」，兩案併陳送環評大會審查。圖／聯合報系資料照片

國內

16日：法務部長鄭銘謙簽准執行死刑命令，二○一三年犯下情殺性侵案、絞死王姓前女友及王女母親的黃麟凱，晚間十時二分伏法。

16日：台積電公布去年第四季財務報告及今年第一季財測目標，第四季每股純益十四點四五元，創單季獲利新高，預估今年第一季美元營收二五○至二五八億美元。

17日：台電協和電廠更新改建計畫（四接）召開第六次環評初審，最後以「建議通過」及「不同意開發」，兩案併陳送環評大會審查。

國外

15日：因宣布戒嚴涉嫌內亂罪的南韓總統尹錫悅，在首爾漢南洞總統官邸遭檢警拘提，是南韓史上首名被捕現任總統。

15日：加薩走廊戰火歷經十五個月後，以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯談判代表達成初步的停火和釋放人質協議。

17日：美國最高法院裁定，維持針對中國字節跳動（ByteDance）旗下短影音分享平台「TikTok」在美國的禁令，禁令將於十九日生效。

南韓 環評 美國

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國內

川普就職韓國瑜確定無法觀禮 外交部：其餘行程不變

美國總統當選人川普宣布，受到嚴寒氣候影響，就職大典將改在國會圓形大廳室內舉行；導致我慶賀團的行程可能因此受到影響，外交部表示，我方持續與美方就各項行程安排保持聯繫協調，包括我國慶賀團在內的國際賓客都此無法於現場觀禮，不過我方其他行程都將按規畫進行。

從一輛推車送菜起步 青農站穩批發市場為農民創造價值

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1960年1月18日，時任越南總統吳廷琰與隨團訪華的文化小組，當日上午9時30分乘我空軍專機自台北飛抵台中，隨即赴台中霧峰參觀故宮文物館，吳廷琰參觀故宮文物時，第一次戴上銀架子眼鏡，以便仔細看個清楚，對漢代玉琮上的花紋、毛公鼎上的圖案、彩毛工筆描畫的佛經卷首千手觀音圖、歷史上大書法家王羲之的快雪等睛帖，都特別看得仔細。

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