聯合報一周大事1/12~1/18

1960年1月18日，時任越南總統吳廷琰與隨團訪華的文化小組，當日上午9時30分乘我空軍專機自台北飛抵台中，隨即赴台中霧峰參觀故宮文物館，吳廷琰參觀故宮文物時，第一次戴上銀架子眼鏡，以便仔細看個清楚，對漢代玉琮上的花紋、毛公鼎上的圖案、彩毛工筆描畫的佛經卷首千手觀音圖、歷史上大書法家王羲之的快雪等睛帖，都特別看得仔細。

2025-01-18 09:00