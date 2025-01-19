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聯合報一周大事1/12~1/18
國內
16日：法務部長鄭銘謙簽准執行死刑命令，二○一三年犯下情殺性侵案、絞死王姓前女友及王女母親的黃麟凱，晚間十時二分伏法。
16日：台積電公布去年第四季財務報告及今年第一季財測目標，第四季每股純益十四點四五元，創單季獲利新高，預估今年第一季美元營收二五○至二五八億美元。
17日：台電協和電廠更新改建計畫（四接）召開第六次環評初審，最後以「建議通過」及「不同意開發」，兩案併陳送環評大會審查。
國外
15日：因宣布戒嚴涉嫌內亂罪的南韓總統尹錫悅，在首爾漢南洞總統官邸遭檢警拘提，是南韓史上首名被捕現任總統。
15日：加薩走廊戰火歷經十五個月後，以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯談判代表達成初步的停火和釋放人質協議。
17日：美國最高法院裁定，維持針對中國字節跳動（ByteDance）旗下短影音分享平台「TikTok」在美國的禁令，禁令將於十九日生效。
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