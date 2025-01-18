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人間國寶傅明光傳承瓦作技術 11學員見證薪火相傳

中央社／ 台北18日電

文化部文資局推動「重要土水修造技術（瓦作）傅明光保存者傳習計畫」第2期，今天在新竹芎林鄭氏家廟舉行結業式，傅明光與11名學員在場見證這項重要文資技術的薪火相傳。

結業式中由「明光司」傅明光將他口中老師的「水平尺」，逐一交給每位學員，象徵技術及精神的傳承。

文化部文化資產局主任秘書張祐創表示，很高興看到第2期的傳習課程有如此成果，同時感謝新竹縣鄭氏德謙公宗族會提供實際的修復場域，使傳統匠藝能夠透過課程傳遞給下一代的匠師，達到訓練及修復的雙重目標。

傳習計畫主持人、建築師鍾心怡表示，本期傳習課程自啟動之前就知道是一條不好走的路，長達8個月的課程對執行團隊、「明光司」及學員來說，都是體力與耐力的極大挑戰。

根據文資局發布新聞稿，本次課程由現年86歲、經文化部認定「土水修造技術（瓦作）」保存者傅明光，親自指導學員以進階的筒板瓦與燕尾脊施作技術為主要教學目標，實際操作傳統瓦作施作流程，完整學習釘桷仔皮、做出瓦口、做邊帶、做屋棟、做燕尾、粉刷、鋪筒板瓦、吊瓦等技術，合計共504小時的學習。

學員回饋表示，燕尾脊的施作屬瓦作中較高深之技術，此次能參與學習從頭打造「純手工」的燕尾脊，並與「明光司」一起完成筒板瓦的鋪設與吊瓦的施作，機會十分難得。

學員們最感佩的是明光司一絲不苟的工作態度、嚴謹的要求及驚人的耐力，能有此成果是師生齊心努力共同完成的。

文化部 新竹

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