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南韓光州民主化運動45週年 台出版專書以倖存者視角見證人民力量

中央社／ 台北18日電

今年是韓國光州民主化運動45週年，台灣出版社推出相關專書「5.18光州！光州！」全書以倖存者視角描述事件始末，更成為韓國政府進行真相調查的第一手引用來源。

光州民主化運動是近半世紀以來影響韓國民主化轉型最關鍵的分水嶺，也對80年代亞洲國家民主化運動浪潮產生重要影響。

根據二十張出版書訊，1979年10月26日，長期實行獨裁的韓國總統朴正熙無預警遭心腹槍殺，國家陷入權力真空、代總統宣布全國大部分地區實施戒嚴。時任國軍保安司令的全斗煥趁機發動政變奪權，強力鎮壓全國人民希望推行的民主改革要求。

作為韓國民主思想的聖地、位於朝鮮半島南部的光州，逐漸成為這波訴求民主化浪潮的中心。然而，1980年5月18日全斗煥手下最精銳的空降特戰部隊進入光州，暴力鎮壓抗爭運動，在「5.18光州民主化運動」前後約有數百名民眾遭殺害，上千人遭逮捕、扣押。

二十張出版指出，當年抗爭運動的參與者們，在事件結束後的威權統治氣氛下，仍努力暗中尋訪當事者、蒐集參與抗爭的光州市民的視角和證詞。最終在1985年，由韓國代表作家黃晳暎擔任潤校作者，而集結出版成「穿越死亡，穿越時代的黑暗：光州五月民眾抗爭記錄」，揭露這場人權運動的細節與真相。

全書不僅成為當時的地下暢銷書，後來更變成韓國政府進行真相調查時重要的第一手引用來源。二十張出版補充，在2017年最新韓文修訂版中，更使用已公開、事件當時戒嚴軍軍事作戰內容和相關審判結果，並增補後續直至2000年代轉型正義的平反過程，例如訂立特別法起訴對市民開槍的軍人，對象包括前總統全斗煥及盧泰愚。

作者之一的黃晳暎因出版「穿越死亡，穿越時代的黑暗」一書，經歷漫長海外流亡與5年牢獄之災，並走上獻身傳遞光州真相的工作。在修訂版的前言裡他寫道：「偉大的市民們改變了世界，由於他們的努力，時至今日本書不再只是一本血與淚的記錄，而是集體走向正義與和平社會的里程碑」，如同前言標題般「再次穿越黑暗」。

全斗煥 運動

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