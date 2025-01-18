旅宿業盼鬆綁輪班間隔解缺工 二度送件闖關

緩解缺工問題，交通部觀光署去年提案鬆綁觀光旅館、一般旅館輪班人員的輪班間隔未獲准，觀光署近日二度送件，並改只申請一般旅館要鬆綁，預計20日在勞動部討論。

國內觀光復甦後，帶來旅宿業缺工議題，交通部去年底向勞動部提案，希望能鬆綁觀光旅館業及一般旅館業輪班人員的輪班間隔，從11小時縮短為8小時，但因勞動部勞動基準諮詢委員有疑慮、認為缺工不構成鬆綁的法律要件，要求觀光署補件說明是否具工作特殊性或特殊原因。

經過2個多月時間，觀光署近日再提案，不過僅申請一般旅館業鬆綁輪班間隔，勞動部預計20日下午召開勞動基準諮詢會討論。

根據資料顯示，觀光署認為，一般旅館業為保持住宿旅客服務品質，各部門專業及銜接性高，班別輪換須有更彈性的班別及排休，且因服務特性，若前日因旅客需求造成工時拉長，影響次日排班及因現行連續11小時休息時間造成排班遞延送客與房務清潔等情況，恐降低服務品質。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛告訴中央社記者，上次勞動基準諮詢會時，委員希望觀光署能更細部說明鬆綁輪班間隔的特殊性及必要性，因此這次觀光署就補件說明，包含一般旅宿業可能地處偏遠、規模也較小，員工輪班可能需要彈性等，因此下週將開會討論。

根據交通部統計，「一般旅館業」從業人員共5萬4004人，其中擬適用縮短輪班間隔時間輪班人員約1萬8593人。