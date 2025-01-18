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戰後台灣政治史料發表 陳履安、陳南天同台盼後代借鏡

中央社／ 台北18日電

國史館今天舉行戰後台灣政治史料新書發表暨座談會，前監察院長陳履安以及台灣獨立聯盟主席陳南天與會，國史館表示，希望史料彙編出版，增進民眾對國家政治認識，對戒嚴體制下各種戕害人權的重大事件，記取教訓、珍惜民主。

國史館今天舉行戰後台灣政治史料新書發表會，包括陳誠先生日記（增訂版）、國內安全委員會檔案選編、從戒嚴到解嚴史料新編、戰後台灣政治案件—台灣獨立聯盟史料彙編、戰後台灣政治案件—台灣基督長老教會相關案件史料彙編。

會中邀請前副總統陳誠兒子陳履安，以及台灣獨立聯盟主席陳南天致詞，與會人士表示，藍綠政治光譜兩端的陳履安與陳南天同台談戰後台灣政治史料，格外具有意義。

陳履安致詞說，今天出版的內容只是父親日記的1/3，母親處理過程中，也讓他看過。他談到自己從政經驗，在國防部長任內，經常視導部隊，一定見營長、連長、排長、士官、預官、士兵，從名冊中挑6個階級的人座談，幾年下來，聽到的檔案資料，他一概沒留，也不輕易談這些事情。

他說，大家知道他的性格，幾乎無所不談，因此，他對人的了解，是親自體會出來的。對於國史館出版新書，他說，如實把大家的記憶記錄下來，留給後代的人做為借鏡。

陳南天致詞表示，台灣獨立運動啟蒙從日本開始，1960年代後，因留學生轉移至美國，組織歷經分合至今已60年，這是一本非常珍貴的歷史。

他說，從書中發現，紀錄真真假假，因為以前有職業學生，要做些假消息呈給上面。但最重要的是透過史料公布，看到戒嚴時代黨國不分非常嚴重。

他也表示，過去執政當局對台獨聯盟的恐懼，深恐動搖政權，因此費盡心思在台獨聯盟搞分裂、破壞，以前講沒人相信，但都可從出土的檔案看得出來。

台獨 國史館

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