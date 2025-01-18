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駐印尼代表洪振榮履新 盼深化醫療與智慧城市合作

中央社／ 雅加達18日專電

印尼代表洪振榮去年底抵達雅加達履新。他接受中央社專訪表示，很有信心深化與印尼關係，除持續既有的農業和教育合作外，在智慧城市和遠距醫療等領域也有合作潛力，期待透過政府與民間合作實現雙方互惠互利。

洪振榮近日接受中央社訪問，分享他對台灣與印尼關係及未來合作的願景。

洪振榮表示，到印尼前，曾聽取社會各界對印尼的看法，發現台灣民眾及企業對印尼抱持很大興趣，如醫界希望與印尼有更多合作。

他說，因印尼城鄉醫療差距大，醫界盼藉由台灣科技實力對印尼有所貢獻，包括透過遠距醫療，協助印尼補足離島之間和與雅加達的醫療差距。

另外，洪振榮認為，台灣可以與印尼分享智慧城市的經驗。他指出，台灣在智慧解決方案（SmartSolutions）上能力極佳，在城市建設方面能提供印尼具體協助。

洪振榮的想法也呼應印尼社會對台灣智慧城市發展的肯定。

印尼青年企業家協會（HIPMI）負責基礎設施、空間及交通規劃的主席穆利安迪（MuliandyNasution）2023年到台北參加智慧城市展後表示，看到許多能帶回印尼實踐的概念，特別是在建設新首都上，給予他很多想法。

洪振榮告訴中央社記者，台北市監測地下水和安排交通燈號等，都能透過平板電腦一手掌握。另外，例如雅加達塞車嚴重，或許台灣可以科技協助印尼政府應對交通問題。

洪振榮說，現在約有40萬名印尼人在台灣，雙邊互動密切，未來除了醫療與智慧城領域，他認為，台灣的半導體產業，未來也能招收更多印尼的年輕人到台灣學習，並藉此補足缺工問題。

他說：「這些年輕人學成後，未來返回印尼也能成為國家發展高科技的種子。」

面對未來任務，洪振榮信心十足，他透露，這是他首次到印尼，在雅加達已住了將近一個月的發現，雅加達街道上的喇叭聲比馬尼拉或曼谷還少，他對此感到相當意外。

洪振榮告訴中央社，他對印尼人民的善良和友善態度印象深刻，並說，「印尼人很有禮貌，通常和他們打招呼都會回應，和美國很像，並非每個國家的人民都如此」。

然而，雖印尼民間普遍對台灣印象良好，但印尼政府近年與中國關係更為緊密，且在中美競逐下的地緣政治中，台灣在印尼推動外交可能須面臨諸多挑戰。

對此，洪振榮並不畏懼，他說，作為外交人員，在各國推動外交工作各有不同挑戰，對他而言，因從未派駐或長住印尼，因此對印尼沒有既定印象，而能保持開放心胸認識這個國家，有益雙方關係。

他說：「我能以全新的眼光觀察印尼，進而喜歡這個國家，並願意與人民、官員、各界交往，在這樣的基礎下，堆疊善意，對雙邊關係很好。」

印尼 雅加達

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