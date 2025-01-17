春節9天連假在家歡唱卡拉OK！伴唱機評析推薦：音質好、曲目多，唱起來才過癮！

春節假期親友來訪、團圓聚餐，家有一台伴唱機，不只可以歡唱助興、炒熱氣氛，也能凝聚家人感情，創造珍貴回憶！市面上伴唱機品牌眾多，如何挑選一台好操作又耐用、高CP值的機種？就讓我們實際開箱體驗！

歡唱情境圖。 圖／音圓國際 提供

挑選伴唱機就和選冷氣一樣，每一台外觀看起來都差不多，品質、細節、耐用程度卻大不同，建議在購買前親身體驗，才能找到真正適合的機型。目前網路社群中，口碑評價好、備受討論的，是音圓伴唱機旗艦款N2-550。網友們紛紛表示：「音圓的音效卡規格是真的很頂」、「伴唱機的音效卡真的是一分錢一分貨，上下差距很大 」

家用伴唱機也能有KTV級的好音質實地感受音圓N2-550的音質，果真顛覆一般人對「卡拉OK」的印象！眾所周知，音質是伴唱機的靈魂，音圓創辦人本身也是音樂人，對於音質特別講究，有別於傳統伴唱機類似電子琴的伴奏，音圓以專業樂團規格MIDI混音，製作出立體、多層次音效，細膩優美的音色，加上豐富聲音表情，在家唱歌也能享KTV級的視聽饗宴！

與同價位產品—金嗓CPX-900K1A相比，金嗓CPX-900K1A重低音表現明顯，適合在吵雜的環境下使用。音圓N2-550音樂聽起來較舒適和諧，音量開大一點仍不覺刺耳，適合對聲音敏感、追求音樂性的族群。近幾年音圓伴唱機被許多歌唱比賽指定使用，因為音質具專業感，和老式伴唱機截然不同，更被歌唱比賽評審誤以為是現場伴奏，不敢相信：「現在的技術居然能做出這麼高品質的音樂！」

雲端下載新曲目，抖音神曲也找得到在點歌功能方面，兩者皆可用手機掃描QR Code即可點歌，並支援多人同時點歌；以智慧點歌取代厚重歌本，還能達到永續環保、節省空間的效果。金嗓和音圓皆擁有豐富的曲目，也都可以透過YouTube串流平台掌握最新夯曲。

其中最大的差別是，音圓曲目定期更新，用戶可雲端下載合法版權原廠歌曲，還有大量抖音神曲和華語流行歌曲，老少通吃，能夠滿足家裡不同年齡層的需求，對於家庭成員較多、或想邀請朋友來同歡的家庭，伴唱機曲目當然越多元、越澎湃越好！音圓伴唱機是許多遊覽車搭載的品牌，以耐震、耐用聞名業界。一台音圓伴唱機少說可用上七、八年，曲目是否能與時俱進、不斷更新？也是選購重點之一。

音圓雲端下載新曲目示意圖。 圖／音圓國際 提供

派對助攻利器！獨家首創APP功能強大此外，音圓N2-550領先業界、獨家首創APP功能，可將自創貼圖和文字投放螢幕上，例如：「我的青春主打歌+1」、「超好聽！」增加彼此之間的互動樂趣。還可以一邊唱歌，一邊在螢幕上放映旅遊照片Slide Show，為團聚時刻創造更多精彩亮點。舉辦慶生派對時，在螢幕打上「生日快樂」，搭配具有代表性的照片或影片，更能讓壽星感動不已！

把自創貼圖投到螢幕上。 圖／音圓國際 提供

現代人不只喜歡唱歌，還喜歡在社群上秀自己！音圓N2-550可以連接視訊攝影機，歡唱時螢幕播放即時影像並錄製下來，作成專屬MV，傳送到社群與家人好友分享，為歡聚時光留下珍貴紀錄，也有單句練唱、錄製單曲等功能，輕鬆實現在家錄歌的夢想。

遙控器圖。 圖／音圓國際 提供

儘管伴唱機功能眾多，操作起來卻十分簡單，音圓精心研發全功能鍵盤式遙控器，直覺式設計、介面清楚，讓長輩也能輕鬆上手。對於喜歡唱歌的家庭，一台音質優異、實用且耐用的伴唱機，絕對是一項值得的投資，讓假期生活充實有趣，在家天天唱KTV調劑身心，邁向更健康開心的一年！