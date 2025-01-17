蓋嘉義輕軌要地方籌財源 市議會藍營批中央「吃嘉義人夠夠」

嘉市府完成高鐵太保站連結台鐵嘉義站輕軌計畫可行性評估期末報告，交通部審查要求市府、縣府各負擔68億、180億元自償開發，市府希望回歸中央全額負擔經費自辦；嘉縣府建設處長郭良江請中央全額負擔經費；嘉市議會國民黨團書記張秀華議員批中央，台鐵高架工程要市府分攤，連輕軌也要自償負擔，合計破百億元，對嘉義人很不公平，吃人夠夠。

張秀華說，台鐵高架工程市府要分攤負擔近50億元，若加上輕軌自籌負擔68億元，2重大交通工程合計破百億元，如此沉重財政負擔，那根本就蓋不成輕軌，高鐵通車後各縣市聯外交通系統，都由中央負擔經費，唯獨嘉義聯外系統輕軌未建，如今計畫興建還要地方自籌財源，對嘉義人很不公平。

張秀華表示，高鐵嘉義站通車後，聯外輕軌未完成前，先採用公車BRT，如今旅運量已達到目標，行政院2005年已核定同意鐵道局報告蓋輕軌，如今交通部將輕軌建設視同都會捷運，要地方自籌財源，輕軌蓋不成，等同妨礙地方建設。

嘉縣府建設處長郭良江說，對連接嘉義縣市的輕軌建設，縣府樂觀其成，但要縣府自籌負擔180億元，無力負擔，請中央全額負擔經費蓋輕軌。去年輕軌可行性評估，嘉縣有議員建議路延伸到縣府、朴子市，帶動地方繁榮發展，請中央全額負擔經費蓋輕軌。

輕軌可行性評估期末報告規畫路線：台鐵嘉義站經自由路、世賢路、高鐵大道，止於高鐵嘉義站，路線全長約15.06公里，高架段長約10.06公里，部分行經埤麻腳及魚寮遺址，跨越國道1號高架陸橋、嘉南大圳陸橋，因遺址保存及陸橋高架，路段採平面型式約5公里，場站規畫共13座車站，含10座高架車站、3座平面車站及1座機廠。