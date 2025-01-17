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蓋嘉義輕軌要地方籌財源 市議會藍營批中央「吃嘉義人夠夠」

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義輕軌可行性評估期末報告規畫路線。記者魯永明／翻攝
嘉義輕軌可行性評估期末報告規畫路線。記者魯永明／翻攝

嘉市府完成高鐵太保站連結台鐵嘉義輕軌計畫可行性評估期末報告，交通部審查要求市府、縣府各負擔68億、180億元自償開發，市府希望回歸中央全額負擔經費自辦；嘉縣府建設處長郭良江請中央全額負擔經費；嘉市議會國民黨團書記張秀華議員批中央，台鐵高架工程要市府分攤，連輕軌也要自償負擔，合計破百億元，對嘉義人很不公平，吃人夠夠。

張秀華說，台鐵高架工程市府要分攤負擔近50億元，若加上輕軌自籌負擔68億元，2重大交通工程合計破百億元，如此沉重財政負擔，那根本就蓋不成輕軌，高鐵通車後各縣市聯外交通系統，都由中央負擔經費，唯獨嘉義聯外系統輕軌未建，如今計畫興建還要地方自籌財源，對嘉義人很不公平。

張秀華表示，高鐵嘉義站通車後，聯外輕軌未完成前，先採用公車BRT，如今旅運量已達到目標，行政院2005年已核定同意鐵道局報告蓋輕軌，如今交通部將輕軌建設視同都會捷運，要地方自籌財源，輕軌蓋不成，等同妨礙地方建設。

嘉縣府建設處長郭良江說，對連接嘉義縣市的輕軌建設，縣府樂觀其成，但要縣府自籌負擔180億元，無力負擔，請中央全額負擔經費蓋輕軌。去年輕軌可行性評估，嘉縣有議員建議路延伸到縣府、朴子市，帶動地方繁榮發展，請中央全額負擔經費蓋輕軌。

輕軌可行性評估期末報告規畫路線：台鐵嘉義站經自由路、世賢路、高鐵大道，止於高鐵嘉義站，路線全長約15.06公里，高架段長約10.06公里，部分行經埤麻腳及魚寮遺址，跨越國道1號高架陸橋、嘉南大圳陸橋，因遺址保存及陸橋高架，路段採平面型式約5公里，場站規畫共13座車站，含10座高架車站、3座平面車站及1座機廠。

嘉義 輕軌

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