要嘉縣市府籌財源蓋輕軌 市府請中央信守承諾、回歸中央全額負擔

嘉義市府完成高鐵太保站連結台鐵嘉義站輕軌，大眾捷運系統藍線建設計畫可行性評估期末報告，送交通部2次審查結果，要求市府、縣府各負擔68億、180億元自償開發，市府交通處說，輕軌與都會捷運不同，屬跨縣市國家交通建設，希望中央信守承諾，回歸中央全額負擔經費自辦；市長黃敏惠說，不蓋輕軌，憂心嘉市遭邊緣化。

黃敏惠率市府團隊昨晚在福容VOCO酒店，與媒體歲末餐會，交通處長許啟明報告輕軌最新進度說，交通部去年主導跨部會第1次審查嘉義輕軌可行性評估期末報告，提出多項建議，市府逐一回覆，最後一次審查結果3日回覆市府，要市府負擔68億元工程、舖軌、場站開發等自償財源，縣府自儐率低，要負擔180億元開發經費。

許啟明無奈說，市區台鐵高架市府負擔近50億元，若加上輕軌自籌負擔68億元，合計破百億元，要市府去那裡籌拿麼多錢？1999年鐵道局完成嘉義輕軌可行性評估報告，等BRT運量達到目標運量再蓋輕軌，目前BRT年運量120至130萬人次已達到目標運量，行政院2005年核定同意鐵道局評估報告蓋輕軌。

嘉義輕軌建設計畫，屬跨嘉縣市國家大眾捷運交通建設，與北捷、中捷、高雄捷運由都會自籌財源不同，許啟明請中央信守承諾，回歸中央全額負擔經費自辦，接辦後續的綜合規畫及編預算蓋輕軌，有了輕軌，讓嘉縣產業園區人才方便到嘉市，連同台鐵、高鐵、糖鐵、林鐵共形成「五軌搬運」，帶來人錢發展地方。

交通處說，輕軌可行性評估期末報告經費，由交通部補助加市府自籌2千多萬元辦理完成，路線規畫：台鐵嘉義站經自由路、世賢路、高鐵大道，止於高鐵嘉義站，路線長度全長約15.06公里，高架段長約10.06公里，部分行經埤麻腳遺址、魚寮遺址，跨越國道1號高架陸橋、嘉南大圳陸橋，因遺址保存及陸橋高架，路段採平面型式約5公里，場站規畫共13座車站，含10座高架車站、3座平面車站及1座機廠。