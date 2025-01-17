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漁業署媒合漁會與日本加工廠 開拓鮪魚海外市場

中央社／ 台北17日電

農業部漁業署今天表示，蘇澳區、東港區及新港區漁會等昨天在日本東京簽署鮪類銷售意向書，拓展台灣生鮮鮪類海外市場。

黑鮪是台灣近海高經濟價值魚種，也是台灣漁民重要收入來源，主要產地在宜蘭蘇澳、屏東東港及小琉球、台東新港等。

漁業署發布新聞稿指出，每年4月至6月為太平洋黑鮪漁季，近年來台灣在遵守國際漁業組織的養護管理之下，黑鮪資源有明顯回升趨勢，民國113年中西太平洋漁業委員會（WCPFC）參考各國相關科學數據，將114年台灣配額增加50%。

漁業署表示，由於國內消費量有限，為確保穩定漁民收益，有必要拓展海外市場，因此媒合蘇澳區漁會、東港區漁會及新港區漁會與日本鼎鴻株式會社，昨天於日本東京簽署鮪類銷售意向書，拓展台灣生鮮鮪類海外市場。

鼎鴻株式會社經營鮪魚加工廠，在1990年設立，主要業務是生鮮鮪魚進口、加工及銷售，主要銷售日本全國批發市場、大型零售商、航空餐點等。

漁業署表示，這次台灣業者與日本商社簽署意向書，拓展台灣冰鮮太平洋黑鮪等鮪類外銷通路，後續將持續輔導業者永續捕撈太平洋黑鮪等鮪類，以確保能提供來自台灣最新鮮最高品質的鮪類。

日本 漁業署

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