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見證台帛體育醫療合作 林佳龍：展現台帛深厚友誼

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
外交部長林佳龍。記者林伯東／攝影
外交部長林佳龍。記者林伯東／攝影

外交部長林佳龍16日以總統特使身分率團出席帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）及副總統歐宜樓（Raynold Oilouch）就職典禮，隨後拜會帛琉奧委會（PNOC）主席見證台帛簽署體育暨棒球運動交流合作意向書，並出席帛琉國家醫院智慧醫療啟用儀式，強化台灣與帛琉在體育與醫療領域的合作，進一步深化兩國邦誼、提升人民福祉。

在體育合作方面，為實踐去年賴總統訪問帛琉時，對帛琉總統惠恕仁協助帛琉棒球隊備戰「2025 年太平洋迷你運動會」的承諾，林佳龍見證體育署署長鄭世忠與帛琉奧委會主席裘法蘭（Frank Kyota）簽署體育暨棒球運動交流合作意向書。林佳龍說，台灣將邀請帛琉棒球國家代表隊來台移地訓練，並促進雙方棒球組織與人員的交流，裘法蘭主席也向他展示帛琉在歷次運動會贏得的獎杯，展現帛琉奪冠的決心。

林佳龍指出，過去台灣便曾協助帛琉舉辦 Omal 國際馬拉松比賽，提升帛琉跑步運動及觀光產業，也曾邀請舉重選手許淑淨、柔道選手林展綸赴帛琉協助訓練，同時安排帛琉射箭及游泳選手來台移地訓練，幫助帛琉選手在比賽中獲得佳績，林佳龍說，「已是運動外交的典範」。

在醫療合作方面，林佳龍與惠恕仁共同主持「帛琉國家醫院智慧醫療啟用儀式」。林佳龍表示，此項計畫由新光醫院協助推動，包括建置糖尿病視網膜病變篩檢系統，利用 AI 技術提升醫師診斷速度與準確率，並建置數位病理平台，使台灣病理科醫師能遠端瀏覽帛琉醫院的玻片影像，大幅縮短診斷時間。此外，台灣也協助建置醫療影像整合系統，透過安全加密技術，讓病患轉診至台灣時，醫事人員能即時調閱病患在帛琉的看診資料；台灣並捐贈門診叫號系統及攜帶式超音波設備，提升帛琉國家醫院的效率與偏鄉醫療服務能量。

林佳龍特別感謝新光醫院近 20 年來深耕帛琉，透過定期派遣醫護人員赴帛琉診療、協助病患轉診台灣、邀請帛琉醫事人員赴台參加訓練課程，並捐贈防疫物資與醫療器材，以具體行動實踐總統賴清德「智慧永續」的目標及林佳龍提出「榮邦計畫」中的「智慧醫療及健康產業」項目，讓帛琉的人民都能感受到台灣政府及人民深厚的友誼。

林佳龍並感謝帛琉政府多年來在世界衛生大會（WHA）上發聲，支持台灣參與 WHO。他期待未來持續結合台灣科技產業的優勢與醫療領域的豐富經驗，進一步推動帛琉智慧醫療服務，向帛琉傳達台灣人民的感謝。

帛琉 林佳龍 運動

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