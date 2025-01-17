台灣經濟穩勢前進！中悦商辦地利X水岸X ESG 加值，鏈結產業、驅動永續力

撰文／ 黎詩彥

去年台灣經濟成長率推估達4.2%，全台人均GDP、整體GDP成長，都交出了傲人的成績單，國發會預估今年經濟成長率可望持續拉高約3%~3.2%，台商回台投資金額將維持5兆元高標準，各產業動能蓬勃，加上國際鏈結推動，帶動新型態ESG商辦需求提升，中悦建設機構將國際水岸商辦模式移植桃園經國重劃區，打造集結豪宅、豪辦、商店街的經國河灣中心，成為企業ESG轉型、門面升級、規模擴充的絕佳後盾。

中悦將國際RBD濱水商務模式移植桃園經國重劃區。 圖／中悦建設 提供
中悦將國際RBD濱水商務模式移植桃園經國重劃區。 圖／中悦建設 提供

桃園經國特區具國際RBD格局，商業動能強勁
放眼世界各大城市，不難發現眾多在國際上嶄露頭角的大城市，都有與之匹配的RBD水岸商務區 ，如：倫敦金絲雀碼頭、新加坡克拉碼頭、上海蘇河灣……等，水岸商務中心的開發，不僅對於城市空間整合、經濟發展、景觀再造等具有重大作用，也帶來更具活力、複合式機能的辦公場域。

看好桃園經國特區坐擁南崁溪畔水岸得天獨厚的美景，而且是唯一一個以商辦為主的重劃區，挾帶桃園捷運綠線、經國轉運站、近南崁交流道等強大交通優勢，車程約半小時內可抵達內科、南軟、台北101和竹科，同時快速抵達桃園機場與國際接軌，中悦建設近年投入經國特區開發，於經國轉運站周邊黃金地段積極獵地擘劃，打造指標豪宅、豪辦國際級聚落，成為企業轉型、空間增大、設立旗艦總部的理想地點。

中悦ESG豪辦位於經國轉運站周邊黃金地段，是企業設立旗艦總部的理想地點。 圖／中悦建設 提供
中悦ESG豪辦位於經國轉運站周邊黃金地段，是企業設立旗艦總部的理想地點。 圖／中悦建設 提供

企業商辦舊換新，入主頂辦是「送分題」？
桃園擁有眾多企業，但區域內幾乎沒有符合國際級的A辦，中悦「恆ONE」周邊有國道、有轉運站、還有象徵聚財的水岸，地段條件非常稀有，而且提供北台灣罕見、72坪-511坪大坪數。業者分析，「對於需要把辦公室換大、換新的在地企業主來說，入主中悦『恆ONE』根本是送分題，不但可以幫助企業形象鍍金，也具有資產保值、後續增值的高含金量。」

中悦「恆ONE」幫助企業形象鍍金，也具資產保值、後續增值的高含金量。 圖／中悦建設 提供
中悦「恆ONE」幫助企業形象鍍金，也具資產保值、後續增值的高含金量。 圖／中悦建設 提供

桃園十大商辦第一名！中悦「恆ONE」締造ESG頂辦巔峰
在2024桃園十大商辦排名中，「恆ONE」共有4戶上榜，其中更以總價13,510萬居冠 ，分析原因，「恆ONE」除了佔盡地利優勢，還擁有現代企業必備的ESG規劃，預計取得美國LEED建築認證，有助企業提升綠色競爭力。

中悦將豪宅思維導入商辦，透過高質感門面、五星級公設、商店街規劃，打造舒適自在的辦公空間，提升員工的凝聚力和歸屬感。更效法Google、FB、BMW企業總部，將「綠金」視為企業資產，周邊有2萬5千坪綠帶河濱公園 ，結合 22公里河濱步道、 自行車道，員工上班前可以晨跑、騎車，走出辦公室就能親近大自然，讓身心靈更協調。

「恆ONE」大器門面， 並落實ESG理念，預計取得美國LEED建築認證。 圖／中悦建設 提供
「恆ONE」大器門面， 並落實ESG理念，預計取得美國LEED建築認證。 圖／中悦建設 提供

交通機能+大坪數，助攻企業穩定中求勝
中悦建設機構總經理陳再河指出，「企業選址辦公室，首要考量就是交通。」從「恆ONE」到南崁交流道，開車約2分鐘，到中正藝文特區約8分鐘 ，到林口⻑庚約10分鐘， 員工通勤非常便利，並鄰近COSTCO、特力屋、南崁台茂商圈，交通與各面向優點兼具。

隨著企業規模越來越大，大坪數商辦是剛需，企業購置大坪數商辦，不僅可以省下未來搬遷成本，鎖住低基期房價，也具備彈性運用、分租等優點，對於資金足夠的企業來說，購置大坪數商辦有助公司穩定經營，具未來發展性。

恆ONE ∣ 72-511坪ESG超級商辦
貴賓專線 ∣ (03) 315-1313

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