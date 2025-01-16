立委半夜被婆婆「這句話」嚇醒 籲盡快檢討失智綱領

台灣失智症協會服務中心今天正式開幕，整合先前散落的據點，也加強照顧者支持系統，尤其對資源相對稀缺的年輕型失智症患者，除了有認知團體，還有職場輔導、照顧者支持、青少年子女支持團體等，也呼應失智政策綱領3.0計畫納入的社區共融、個案復健賦能、照顧者信任環境的營造等。

立委林月琴也是失智症個案家屬，她曾在半夜接到婆婆打來「叫妳起床上班」的電話，很能同理個案與家庭，並表示失智政策綱領0應於年中進行檢討。

國際失智症協會（ADI）2019年全球失智症報告估計，平均每3秒新增1名失智症個案，台灣失智症協會自成立邁入第22年，以家屬支持團體與社區健康促進團體為核心，陪伴失智症家庭共同面對挑戰，也積極連結全台各地的失智症協會及照護單位，倡議及推動失智症識能提升、服務創新與政策發展。

失智症協會據點租約去年到期，決定進一步結合近年服務經驗，擴大社區服務資源量能，成立「台灣失智症協會服務中心」，今天舉行開幕儀式。台灣失智症協會理事長徐文俊表示，新地點空間夠大、交通方便，把原先散落的據點整合，延續協會的特色服務，包含專屬年輕型失智家庭的支持服務、以家庭交流為核心的「瑞智互助家庭」、多元延緩團體及培力活動等，並進一步強化社區連結、促進跨域對話及提供業培訓，並積極嘗試更多創新模式，盼為失智家庭與社會創造更多可能性與發展空間。

失智症協會秘書長陳筠靜指出，如感覺統合、駐點治療師、個案家庭培力和自我倡議等，失智症不止有年長患者，保留年長型失智症專屬團體、年輕型特殊支持服務，也有跨齡整合，激盪更多不同思維與融合的過程。

「照顧者一直是我們很重要的關懷對象」，陳筠靜說，失智家庭在這裡上課，不只為了照顧技巧，也有自我舒壓、運動、舞蹈等課程，也有心理支持團體；資源稀缺的年輕型失智症患者，可在認知團體加強手機打字等，以及職場輔導、照顧者支持、青少年子女支持團體等，都是希望對年輕型患者的關懷，希望新空間可以提供更大的社區服務量能。

林月琴表示，曾在半夜接到婆婆來電，「叫我們起床上班」，原來是她方罹患失智症，初期慌亂、疑神疑鬼，還好在失智症協會得到協助。失智症政策綱領2.0即將到期，應在年中即展開檢討，未來長照3.0將醫療與社福整合，應提升服務的質與量，也希望將失智症協會的服務中心推廣到偏鄉，以她的家鄉苗栗為例，長者很多，希望資源普及，甚至重視更前端的聽力、咀嚼能力，延緩老化並預防失智。

「失智症政策綱領2.0」將今年底到期，衛福部除持續追蹤WHO「全球失智症行動計畫」發布公告外，也委託台灣失智症協會研擬「失智症防治照護政策綱領暨行動方案3.0」，衛福部長照司副司長吳希文說，政府已針對將上路的長照3.0及失智政策綱領3.0持續搜集各界意見。

失智政策綱領3.0的目標，很重要的是民眾對失智症的認識與支持系統，有更多的了解、體諒；對於賦能、復健服務，則朝向讓失智個案更有生活參與，以及讓照顧者安心工作、照顧不離職。

李鴻鱗確診失智症兩年多，他今年現身說法，一開始很 惶恐，還好協會幫忙，接受記憶力、寫字、使用手機地圖等訓練，平常家人上班上課，沒人可以和自己對話，到這邊有機會動動腦，希望社會大眾對失智症個案更友善，「在路上碰到我們問路，請你們親切一點回應，如果你不小心碰到我了，我一定會跟你抱一下」。