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影／氣象署長交接 新署長盼追隨前人基礎繼續打拚

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導

中央氣象署今天舉行新任署長交接典禮，卸任署長程家平在氣象署服務近40年屆齡退休，新任署長呂國臣由副署長升任，勉勵自己繼續在程家平打下的基礎來打拚，因為氣象工作繁重，讚許程家平的公務員資歷應該有80年，因為下半後常常會加班，回家繼續研究氣象署的工作。

主持交接典禮的交通部次長林國顯致詞時感謝程家平歷任諸多職務，為氣象署打下良好基礎，呂國臣也有30多年的預報經驗，副署長任內表現優異，協助署長讓氣象預報更透明精確，也讓外界知道氣象署預報的一些侷限。

程家平表示，他在氣象局、氣象署經歷將近40年時光，幾乎一生的時光都在這邊，歷經氣象預報走向電腦數位化，氣象預報從縣市增加到鄉鎮，以及推動民間氣象產業等。他也回顧，在氣象局跟氣象署服務期間，經歷過發展數值天氣預報、氣象預報走向電腦化，以及氣象預報從縣市預報增進為鄉鎮預報，還有推動民間氣象產業應用等。

呂國臣表示，程家平帶領氣象署經歷多次重大變革，榮幸自己能參與在其中，會珍惜程家平打下的基礎並繼續延續下去。呂國臣讚許程家平認真工作的時間其實有80年，因為除了40年上班時間外，還時常加班或是回家後繼續工作，此話跟夫人分享時，自嘲被揶揄自己如今工作沒有50年、也有60年，因為自己下班或回家後也時常繼續工作。同時呂國臣也將持續深化AI等領域的科技技術，優化氣象服務，今年將推動《氣象法》修法，會著重在建立氣象相關認證，以及開放氣象資料給民間使用等機制。

氣象署今天舉行署長交接典禮，副署長呂國臣升任為署長，許多員工高舉海報恭賀新署長。記者潘俊宏／攝影
氣象署今天舉行署長交接典禮，副署長呂國臣升任為署長，許多員工高舉海報恭賀新署長。記者潘俊宏／攝影
交通部次長林國顯（中）今天主持氣象署長交接典禮，卸任署長程家平（左）將印信交給林國顯，林國顯再將印信交給新任署長呂國臣（右）。記者潘俊宏／攝影
交通部次長林國顯（中）今天主持氣象署長交接典禮，卸任署長程家平（左）將印信交給林國顯，林國顯再將印信交給新任署長呂國臣（右）。記者潘俊宏／攝影
氣象署今天舉行署長交接典禮，新任署長呂國臣（圖）感謝卸任署長程家平任內對氣象工作的貢獻。記者潘俊宏／攝影
氣象署今天舉行署長交接典禮，新任署長呂國臣（圖）感謝卸任署長程家平任內對氣象工作的貢獻。記者潘俊宏／攝影

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