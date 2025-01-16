影／氣象署長交接 新署長盼追隨前人基礎繼續打拚

中央氣象署今天舉行新任署長交接典禮，卸任署長程家平在氣象署服務近40年屆齡退休，新任署長呂國臣由副署長升任，勉勵自己繼續在程家平打下的基礎來打拚，因為氣象工作繁重，讚許程家平的公務員資歷應該有80年，因為下半後常常會加班，回家繼續研究氣象署的工作。

主持交接典禮的交通部次長林國顯致詞時感謝程家平歷任諸多職務，為氣象署打下良好基礎，呂國臣也有30多年的預報經驗，副署長任內表現優異，協助署長讓氣象預報更透明精確，也讓外界知道氣象署預報的一些侷限。

程家平表示，他在氣象局、氣象署經歷將近40年時光，幾乎一生的時光都在這邊，歷經氣象預報走向電腦數位化，氣象預報從縣市增加到鄉鎮，以及推動民間氣象產業等。他也回顧，在氣象局跟氣象署服務期間，經歷過發展數值天氣預報、氣象預報走向電腦化，以及氣象預報從縣市預報增進為鄉鎮預報，還有推動民間氣象產業應用等。